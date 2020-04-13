سول (أ ش أ)

أظهر استطلاع رأى اليوم الاثنين، أن الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن يشهد أفضل معدل لشعبيته خلال 17 شهرا، وأجرت وكالة ريال ميتر المتخصصة في استطلاعات الرأى، استطلاع الرأي على 2522 مواطنا فى سن 18 عاما وما فوقها في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 6 إلى 10 أبريل.

ووفقا لاستطلاع الرأي، فإن الآراء الإيجابية بشأن أداء مون ارتفعت بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 54.4% مسجلة أعلى مستوى لها منذ الاستطلاع في الأسبوع الأول من نوفمبر عام 2018 الذي سجل 55.4%.

وانخفضت الآراء السلبية حول أداء مون بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 42.3%. وأوضح الاستطلاع وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أن الفجوة بين الآراء الإيجابية والسلبية بلغت 12.1 نقطة مئوية، مسجلة رقم قياسي منذ الاستطلاع في الأسبوع الثاني من نوفمبر عام 2018 (14.3 نقطة مئوية). وقال مسؤول في الوكالة التي أجرت الاستطلاع إن التقييمات الإيجابية بشأن تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) تؤثر على زيادة نسبة التأييد للرئيس مون.

وكانت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية،أعلنت اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة التى تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، 25 حالة، ليبلغ إجمالى الإصابات 10 آلاف و537 حالة، وأوضحت مراكز المكافحة - وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن معدل الارتفاع اليومى لعدد الإصابات الجديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية يتراوح ما بين 20-30 حالة فى الأيام الأخيرة.

وأوضحت مراكز المكافحة، أن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفعت بـ39 حالة فى يوم 9 أبريل، و27 حالة فى يوم 10 أبريل، و30 حالة فى يوم 11 أبريل و32 حالة فى يوم أمس، مع استمرار حالات الإصابة من الوافدين وانتقال العدوى داخليا على الرغم من بقاء المعدل اليومى لحالات الإصابة فى حدود ما بين 20 و40 لعدة أيام.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، جاءت 12 حالة فى سول وضواحيها(8 حالات فى سول و3 حالات فى إقليم كيونغكي، وحالة واحدة فى مدينة إنتشون)، وسجلت مدينة دايغو 3 حالات إصابة، وجاءت 3 حالات فى إقليم كيونج سانج الشمالى وتم تأكيد 6 حالات إصابة جديدة من خلال إجراءات الحجر الصحى فى المطارات، ومن بين حالات الإصابة الجديدة، بلغ عدد الحالات الواردة من الخارج 16 حالة وجاءت 9 حالات من انتقال العدوى داخليا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا بمقدار 3 حالات ليصل إلى 217 حالة، وتم رفع الحجر الصحى عن 7.447 شخصا حتى اليوم، بزيادة 79 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.