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وتطالب بتوفير القصص للأطفال..

فيديو.. الأولى على محافظة المنيا فى الالقاء الشعرى تحارب كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:00 ص
فيديو.. الأولى على محافظة المنيا فى الالقاء الشعرى تحارب كورونا الطفلة آلاء حازم محمد الأولى على مستوى محافظة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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طفلة بالصف الخامس الأبتدائى ، قررت تحارب فيروس كرونا على طريقتها الخاصة ، وتنشر التوعية بين الاطفال والكبار .

ألاء حازم محمد الأولى على مستوى محافظة المنيا فى الالقاء الشعرى من قرية الاسماعيلية التابعة لمركز المنيا ، ساءها منظر الأطفال يلعبون فى الشوارع رغم تحذيرات الصحة ، فقررت نشر التوعية بينهم ومطالبة أسرهم بالحفاظ عليهم .

تقول آلاء حازم : وزير التربية والتعليم قرر تعليق الدراسة حفاظا على أرواحنا لكن ما يقوم به الأطفال فى الشارع ، يمثل خطورة على أرواحهم ، فالأطفال يلعبون فى الشارع وكأنهم فى أجازة نهاية العام الدراسى ، ويعودون إلى منازلهم ملوثين وهذا قد يصيب أسرهم بالأمراض والفيروسات ، ولذا قمت بتسجيل هذا الفيديو وقررت نشره على صفحات اليوتيوب لعلى أصل إلى كل الأطفال فى مصر ، حتى أحذرهم من خطورة الأهمال والاستهترار بمرض فيروس كرونا .

وقالت آلاء: الرئيس السيسى لا ينام من أجلنا وكذلك الاطباء والقوات المسلحة والشرطة الجميع يحارب فيروس كرونا ، فلا احب ان نكون نحن الاطفال السبب فى نقل العدوى والمرض إلى أهالى فى المنازل ، بل يجب ان يكون الطفل ايضا مطيعا لكلام والدية حتى ننجو جميعا 

وتابعت الطفلة آلاء نحن كاطفال فى القرية لا نشعر بالمشكلة ، لأن ادراكنا قليل بخطورة فيروس كورونا ، وانا حاولت فى الفيديو ان انشر الوعى بين الاطفال من خلال طرق الوقاية التى نقراها ونسمع عنها كل يوم من خلال وزارة الصحة .

واستعرضت الطفلة آلا طرق الوقاية من المرض وقالت على كل أب فى كل منزل ان ينصح بل يشد على اطفاله حتى ننجو من المرض ولا يكون الطفل هو سبب المرض بل قد نكون نحن الضحية من هذا المرض .

وطالبت الاباء باستغلال تلك الايام التى لا نذهب فيها إلى المدرسة ، بتثقيق ابنائهم وتوفير القصص والكتب وقراءتها لهم حتى يتعلموا وتتفتح أذهانهم 

وطالبت اللواء اسامة القاضى بفتح الاستعارة من مكتبة مصر العامة لقصص الأطفال التى تعرفنا بتاريخ بلدنا لنستغل تلك الايام فى القراءة .

وكانت الطفلة الاء طافت قريتها للتحدث مع الاطفال فى الشارع وتطالبهم بالعودة الى منازلهم خوفا من اصابتهم بفيروس كورونا 


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