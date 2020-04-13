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فض سوق كفر الباجور فى المنوفية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 09:45 ص
فض سوق كفر الباجور فى المنوفية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فض سوق - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شن مجلس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حملة مكبرة لغلق الأسواق، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين وذلك بحضور محمود المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور، ومحمد شديد  محمد عزت نائبي رئيس المركز و ياسر أبو عجوة رئيس قسم الإشغالات بالمركز ومنها سوق كفر الباجور  بمركز ومدينة الباجور  منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين .

وأكد المحاسب محمود المرسى رئيس المدينة بالاستمرار في المتابعة على جميع الأسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكان تقرير وزارة التنمية  المحلية قد أعلن  أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية في تنفيذ القرارات الصادرة من  رئاسة مجلس الوزراء ووزارة  التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمباني والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة  والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات في اتخاذ كافة الإجراءات  الاحترازية والوقائية  لمواجهة  فيروس كورنا المستجد  وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تواصل الأجهزة التنفيذية  بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار نقل العدوى بين المواطنين.

 

 


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