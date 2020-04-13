عامل عن منحة القوى العاملة: شكراً على الوفاء بالوعد.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

عبر عدد من العمالة غير المنتظمة بمحافظة أسوان، عن سعادتهم بوفاء الدولة بوعدها تجاه هذه الشريحة وتركيز الاهتمام عليها خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد الذى أدى إلى ركوض العمل بالنسبة لكثير من أرباب الأسر التى تعتمد على العمالة اليومية .

وقال زين العابدين جلال، أحد العمالة غير المنتظمة بمحافظة أسوان، لـ"اليوم السابع"، إنه توجه إلى مكتب بريد "القيثارية" بمدينة أسوان والقريب من منزله بعدما وصلته رسالة أمس على هاتفه تفيد بموعد الصرف، مؤكداً أنه توجه منذ الصباح الباكر إلى مكتب البريد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة والتى رغم كونها 500 جنيهاً إلا أن معناه أكبر من قيمتها – بحسب وصفه – لأنها تأتى فى إطار اهتمام الدولة بهذه الشريحة من عمال اليومية الذين يعتمدون على أرزاقهم يوماً بيوم، موجهاً الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة ووزير القوى العاملة على وفائهم بالوعد.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه اطمئن خلال جولة تفقدية على مكاتب البريد والبنك الزراعى المصرى على انتظام عملية صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة داخل محافظة أسوان، وانتظام عملية الدخول والخروج من خلال تطوع عدد من الشباب والفتيات من العاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لمنع التكدس والزحام.

وأضاف محافظ أسوان، لـ"اليوم السابع": أن هناك 155 مكتب بريد على مستوى محافظة أسوان، استعدت لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتى يصل عدد المستفيدين فيها إلى 13 ألف و340 مستفيدا، بالإضافة إلى استعداد 7 فروع رئيسية لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وأيضاً 33 فرع بنك قرية موزعين في جميع أرجاء المحافظة، مضيفاً أن الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق سوف تحدد مكتب البريد المختص لتسليمه فيزا كارت بريد (ATM) مجاناً وبدون أي تكلفة مالية وذلك ليتمكن المواطن المستحق من إستخدامها لصرف المنحة المقررة.

وأوضح اللواء عطية، بأن 90 % من مكاتب البريد على مستوى المحافظة يمتد عملها الرسمى لتقديم خدماتها يومياً حتى الساعة الخامسة مساءاً وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين لمنع التزاحم والتكدس.



رسالة المنحة



صرف منحة العمالة غير المنتظمة (1)



صرف منحة العمالة غير المنتظمة (2)



صرف منحة العمالة غير المنتظمة (3)



محافظ أسوان يطمئن على الصرف