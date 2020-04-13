اليوم السابع
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عالم بريطاني: ليس معروفا إذا كان المتعافون من كورونا قد تحصنوا ضده أم لا

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:11 ص
عالم بريطاني: ليس معروفا إذا كان المتعافون من كورونا قد تحصنوا ضده أم لا كورونا

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حذر جيريمي فارار ، وهو عالم يقدم المشورة للحكومة البريطانية بشأن انتشار فيروس كورونا، من أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس محصنين بشكل دائم، بمعنى أنهم لن يصابوا بالمرض مرة أخرى .

وفي حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي ، سلط فارار والذى يعمل بصندوق ويلكوم ترست ، وهو مركز خيري بريطاني لتمويل البحوث لتحسين صحة الإنسان والحيوان ، الضوء على تعافى ما يقرب من مائة شخص من المرض في كوريا الجنوبية قبل أن يتم اختبارهم و تشير الفحوصات لإصابتهم مرة ثانية.

وأضاف أن العلماء يحاولون معرفة ما إذا كان المرضى قد أصيبوا مرة أخرى أو عاد الفيروس للنشاط بداخل أجسامهم.

وقال فارار إن الإجابة عن هذا السؤال ستؤثر على القدرة على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا .

وأضاف أن بريطانيا ستكون، على الأرجح، أحد أكثر البلاد تضرراً من الفيروس، إن لم تكن الأكثر تضرراً منه في أوروبا.

وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى عشرة آلاف و612 وذلك بعد تسجيل وفاة 737 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أظهر استطلاع جديد للرأي العام البريطاني أنهم يدعمون قيود الإغلاق غير المسبوقة لمواجهة فيروس كورونا ، وهم على استعداد لقبول ضوابط أكثر صرامة إذا رأى الخبراء أنها ضرورية للتغلب على المرض.

وجد استطلاع لـ BMG وصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية أن الناخبين مستعدون لرؤية الحدائق مغلقة وتشديد القيود المفروضة على العمال الذين يسافرون إلى وظائف غير ضرورية ، وسوف يعتبرون تمديد الإغلاق الحالي حتى بداية يوليو معقولاً.

ولكن كانت هناك مؤشرات على أن الدعم سيتضاءل إذا كانت أوامر البقاء في الداخل ومد التباعد  الاجتماعي حتى الصيف ، حيث اعتبر 41%  تمديد الحظر حتى بداية أغسطس غير معقول بينما رأى 48% تمديد الحظر حتى بداية سبتمبر غير مقبول.

 

 


بريطانيا

كورونا

مناعة ضد كورونا

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