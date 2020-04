طائرات أمريكية تكرم العاملين الطبيين باستعراض جوى فوق جسر لاس فيجاس

قدمت القوات الجوية الأمريكية استعراض بالطائرات الثندربيردز، لتكريم العاملين فى مجال الرعاية الصحية والواقفين في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد في البلاد، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو للطائرات الامريكية وهي تستعرض فوق سماء وجسر مدينة لاس فيغاس أحد أكبر مدن ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها ليست المرة الأولى التي تعبر القوات الأمريكية عن تقديرها وتحيتها للأطقم الطبية في مختلف الولايات.

