اليوم السابع
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طائرات أمريكية تكرم العاملين الطبيين باستعراض جوى فوق جسر لاس فيجاس

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:59 م
طائرات أمريكية تكرم العاملين الطبيين باستعراض جوى فوق جسر لاس فيجاس تكريم العاملين الصحين بعرض جوي
كتب محمد شعلان

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قدمت القوات الجوية الأمريكية استعراض بالطائرات الثندربيردز، لتكريم العاملين فى مجال الرعاية الصحية والواقفين في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد في البلاد، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو للطائرات الامريكية وهي تستعرض فوق سماء وجسر مدينة لاس فيغاس أحد أكبر مدن ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها ليست المرة الأولى التي تعبر القوات الأمريكية عن تقديرها وتحيتها للأطقم الطبية في مختلف الولايات.

 

 

وعلى جانب آخر،  أعلن القائمون على مهرجان Electric Daisy Carnival الذى يقام فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية تأجيل فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا الذى يهدد العالم، وذلك حسب موقع "بيلبورد".

 

تكريم العاملين الصحين بعرض جوي
تكريم العاملين الصحين بعرض جوي

 

فكان من المقرر أن تقام فعاليات المهرجان فى الفترة من 15 إلى 17 مايو المقبل، إلا أن الفعاليات تم تأجيلها حتى شهر أكتوبر المقبل، حيث تقام الفعاليات من 2 حتى 4 أكتوبر وسيتم الإعلان عن جدول المهرجان خلال الأيام القلية المقبلة.

 

ويعد Electric Daisy Carnival  من أكبر مهرجانات موسيقى الرقص فى العالم، وكان من المقرر أن تضم الفعاليات أكثر من 200 فنان، وأبرزهم  Chainsmokers و DJ Snake و David Guetta و Major Lazer

 

يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب "فيروس كورونا" كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر ومهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان "COACHELLA" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.

 

كما كشف القائمون علي"Cirque du Soleil" تأجيل عروض "Kurios" حتي يوم 15 أبريل الجاري وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها موقع "نويز"، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات وذلك تجنبا لتصاعد وانتشار وباء فيروس كورونا.


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