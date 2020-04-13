صور.. التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر.. وانتشار التمركزات الأمنية

كتب وتصوير- السعودى محمد

خيم الهدوء على شوارع مراكز ومدن محافظة الدقهلية، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بحظر التجول من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وانتشرت الأجهزة الأمنية، ووسعت الدوريات الأمنية من انتشارها بكل الشوارع.

وحرصت التمركزات على إيقاف المخالفين لقرار الحظر سواء كان مواطنين أو سيارات يتم سحب الرخص الخاصة بها.

جاء ذلك فى إطار حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 حرصًا على حياة المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية، أن القيادة السياسية والإدارة المصرية أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع الأزمات، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحماية والحفاظ على سلامة المواطنين بعثت برسائل طمأنينة وثقة لدى الشعب في القيادة الرشيدة.

وأشار مختار إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات وخطوات جادة في تنفيذ غلق المحلات وتطهير الأماكن العامة والخاصة والشوارع.

وأشاد مختار بدور المجتمع المدني في الدقهلية والتعاون البناء مع المحافظة والذي يعد علامة مميزة لأهلها ويؤكد أنه على قدر المسئولية وأن لديهم وعيًا كبيرًا.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالوعي العام لدى أبناء المحافظة والذي يظهر جليا في الالتزام بتطبيق قرار الغلق والالتزام بالمواعيد المحددة، كما أشاد بالتعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في تنفيذ مشروعات وتوفير خدمات، مشيرًا إلى أن الدقهلية كبيرة بشعبها وأرضها وتحتاج منا كل البذل والعطاء.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين الصحة والزراعة وشركة مياه الشرب في تنفيذ عمليات الرش في الشوارع الرئيسية والمناطق الواسعة على أن تقوم ماكينات الرش الصغيرة والتي تم توفير 250 ماكينة منها من إحدى الشركات لتقوم برش الأماكن الضيقة والمغلقة.



التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر (2)



التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر (3)



التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر (4)



التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر (8)



التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر (9)



التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر (10)



التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر (14)



التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر (16)



التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر (18)



التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر (19)



التزام أهالى الدقهلية بقرار الحظر (20)