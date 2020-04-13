اليوم السابع
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صور.. إقبال على مكاتب البريد والمدارس لصرف منحة العمالة غير المنتظمة فى الغربية

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:03 م
صور.. إقبال على مكاتب البريد والمدارس لصرف منحة العمالة غير المنتظمة فى الغربية محافظ الغربية يتفقد أماكن صرف المنحة
الغربية محمد طارق

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الاثنين، إجراءات صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه للمواطنين بمدارس الغربية التي تم تخصيصها لصرف المنحة منعا الزحام.

واطمئن محافظ الغربية على تنظيم المواطنين عن طريق تباعدهم عن بعضهم البعض بمسافة متر تقريبا، وتوزيع أرقام بالترتيب عليهم لعدم الزحام أمام شبابيك الصرف.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء العد التنازلى لصرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وأوضح الوزير، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بداً من بعد الاثنين ويستمر لمدة 4 أيام على التوالى حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بالرسالة يوم ، ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعى المصرى الذى سيتم الصرف منه.

وأكد الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظا على سلامتهم ، قامت اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برئاسته بوضع كافة الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف ، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصص 4 ألاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة فى بعض المحافظات للصرف من خلالها ، بالإضافة إلى فروع فرع البنك الزراعى المصرى فى بعض المحافظات.

 

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العمالة غير المنتظمة

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