اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 05:00 م
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صور ..إعصار مونرو فى مسيسبى ولويزيانا يدمر طائرات وسيارات ومبانى

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:55 م
صور ..إعصار مونرو فى مسيسبى ولويزيانا يدمر طائرات وسيارات ومبانى إعصار يدمر مبانى وسيارات فى جنوب أمريكا
وكالات

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تسبب إعصار مونرو فى ولايتى مسيسبى، ولويزيانا، بتدمير العديد من الطائرات والسيارات والشاحنات، بجانب المبانى والأبراج الكهربائية ، وتسبب الإعصار الذى ضرب الولايات الجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية، فى تضرر كبير لخطوط الكهرباء والخدمات والبينة الأساسية.

وقد لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم يوم الأحد بعد اجتياح عواصف قوية ولايتي مسيسبي ولويزيانا متسببة فى أكثر من 12 إعصارا ومخلفة دمارا حسبما قالت السلطات بالولايتين.

الطائرات والمباني المتضررة في أعقاب إعصار في مونرو
الطائرات والمباني المتضررة في أعقاب إعصار في مونرو

 

ووقعت العاصفة في أحد عيد القيامة في الوقت الذي يقبع فيه السكان عبر الجنوب الأمريكي مثل معظم الأمريكيين في البيوت بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما مسيسبي ولويزيانا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجلت كل حالات الوفاة الست في مسيسبي حسبما قالت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية على تويتر.

 

المباني المتضررة وشاحنة مقلوبة على جانبها في أعقاب إعصار
المباني المتضررة وشاحنة مقلوبة على جانبها في أعقاب إعصار

 

ونشرت مدينة مونرو في لويزيانا صورا لمبان مدمرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إن مطار مونرو الإقليمى ألغي كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطي المدرج والأحوال الجوية.

 

تظهر المباني والمركبات المتضررة في أعقاب إعصار في مونرو
تظهر المباني والمركبات المتضررة في أعقاب إعصار في مونرو

 

خطوط الكهرباء التالفة في أعقاب إعصار
خطوط الكهرباء التالفة في أعقاب إعصار

 

خطوط الكهرباء التالفة شوهدت في أعقاب إعصار
خطوط الكهرباء التالفة شوهدت في أعقاب إعصار

 

شاحنة مقلوبة على جانبها في أعقاب إعصار
شاحنة مقلوبة على جانبها في أعقاب إعصار

 

ووقعت العاصفة في أحد عيد القيامة في الوقت الذي يقبع فيه السكان عبر الجنوب الأمريكي مثل معظم الأمريكيين في البيوت بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما مسيسبي ولويزيانا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجلت كل حالات الوفاة الست في مسيسبي حسبما قالت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية على تويتر.


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اعصار مونرو

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