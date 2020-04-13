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شفاء سيدة مغربية تبلغ من العمر 96 سنة من فيروس كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:39 ص
شفاء سيدة مغربية تبلغ من العمر 96 سنة من فيروس كورونا تفشى فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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كشف مسئول بوزارة الصحة المغربية ، عن معلومات جديدة حول الوفيات لدى الأشخاص المسنين أو المصابين الذين تم التكفل بهم وهم في حالة حرجة أو متقدمة بمرض "كوفيد 19".

 

وأكد المسؤل بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفي -وفقا لوسائل إعلام مغربية ، أن إصابة المسنين بفيروس كورونا أو الأشخاص الذين تم التكفل بهم في حالة حرجة لا يعني ذلك أن مصيرهم سيكون الهلاك.

 

وأكد أن الدليل على ذلك هو تعافي أكبر سيدة مغربية مصابة من الفيروس يبلغ عمرها 96 سنة خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وأضاف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية ، أن هناك حالات تماثلت للشفاء بعد دخولها في الإنعاش لمدة 15 يوماً تحت التنفس الاصطناعي، ثم غادرت المستشفى وهي خالية تماماً من "كوفيد 19".

 

وبخصوص تتبع وضع المخالطين، كشف المسئول المغربى أن الوباء أصبح اليوم ينتقل عبر مجموعات وبؤر صغيرة خاصة في الوسط العائلي، موضحا أنه من بين 9944 مخالطا تم اكتشاف 689 حالة مؤكدة من أصل الـ1661 المسجلة بالمملكة؛ بينما لا يزال تحت المراقبة الصحية 4491 مخالطاً.

 

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء امس، تسجيل 116 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1661 حالة.

 

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6943 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

 

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 118 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 177 حالة.

 

 


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