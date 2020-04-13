شباب أرمنت والعشى بالأقصر يجمعون 450 شنطة سلع و 70 كيلو بلح

الأقصر – أحمد مرعى

"فى الشدائد تظهر معادن الرجال"، ظهرت تلك المقولة جلياً على مدار الساعات الماضية بين أبناء محافظة الأقصر، بالتعاون الكبير بين المؤسسات الحكومية وبين الشباب والجمعيات والمؤسسات الخيرية، وذلك إستمراراً لسلسلة المبادرات الخيرية بمحافظة الأقصر والتكاتف المميز بين الشباب والكبار لدعم العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقراً فى ظل تلك الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد حالياً، وفرض حظر تجوال منذ فترة طويلة ضمن مكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز تلك المبادرات والخطوات المميزة من الأهالى لدعم الأسر الأكثر فقراً والمتضررين بالقرى من الأزمة الراهنة والعمالة الغير منتظمة..



مديرية أمن الأقصر تطلق مبادرة كلنا واحد لتوزيع مواد غذائية بالقري

مديرية أمن الأقصر توزع مواد غذائية بمبادرة "كلنا واحد"

أطلقت مديرية أمن الأقصر فعاليات مبادرة "كلنا واحد"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى أطلقتها وزارة الداخلية مؤخراً، حيث تم خلالها توزيع المواد الغذائية والسلع على المواطنين بالأسر الأكثر فقراً فى منطقة حاجر كومير لدعمهم خلال تلك الفترة الراهنة.



تجهيز المواد الغذائية والسلع قبل توزيعها للمواطنين

وضمن المبادرة شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إطلاق مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية فعاليات المبادرة، حيث شارك فى عمليات توزيع المواد الغذائية ضمن مبادرة الداخلية "كلنا واحد" بمدينة إسنا جنوب الأقصر، كل من اللواء طارق داود مساعد مدير الأمن بالأقصر، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، وبحضور مسئولى العلاقات العامة والإنسانية بمديرية الأمن بالأقصر، وعدد من رجال الشرطة، والمهندس محمد السيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد النعيم مدني رئيس الوحدة المحلية بكومير، حيث تم توزيع مواد غذائية علي المواطنين الأكثر فقراً بناحية حاجر كومير وعزبة الظروب، بحضور عمد ومشايخ القرية وأهالي القرية.



قيادات المديرية خلال توزيع السلع للمواطنين



أكياس المواد الغذائية تبرع من سويسري للمواطنين بالاقصر

سويسرى مقيم بالأقصر يوزع شنط غذائية للعاملين بالسياحة بعد توقفها

وفى مشهد مميز من أحد الأجانب المقيمين بمصر وهو السويسرى "دانييل بيك" والذى قام بتغيير إسمه إلى "ريان" عقب إشهار إسلامه بالأزهر الشريف العام الماضى بمشيخة الأزهر بالعاصمة، حيث قام الشاب السويسرى الذى يعيش فى مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر بتجهيز كميات من شنط المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر فقراً والعمالة الغير منتظمة من أبناء البر الغربى لدعمهم فى تلك الظروف خلال مواجهة الدولة لأزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



السويسري ريان بيك يتبرع لدعم الفقراء بالاقصر

ويقول السويسرى رايان بيك المقيم بغرب الأقصر، أنه قرر أن يشارك المصريين فى أوقات الفرحة والسعادة وأوقات المحن والازمات، وأنه أصر على المشاركة فى التعبير عن حبه لأهل الأقصر بالقيام بنفسه مستعيناً بصديقه أحمد القاضي، فى إعداد الأكياس ووضع داخلها كميات من المواد الغذائية:- "شاي وسكر وأرز ومكرونة وثمن وبقوليات وعسل"، وإعداد قائمة بالمتضررين لتوزيعها عليهم وهم المتضريين من الحركة السياحية وتوقفها مؤخراً، والأسر الأكثر فقراً بمدينة القرنة وتم توزيع 60 كيس مواد غذائية ويجرى مواصلة تعبئة الأكياس لتوزيعها على جميع المحتاجين فى المدينة لدعمهم لحين إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



أكياس مواد غذائية تبرع من أجنبى مقيم بالأقصر

شباب يطلقون مبادرة لتجهيز 300 شنطة سلع للأهالى المتضررين

وفى نفس السياق إنطلق شباب فريق بصمة خير للأعمال الخيرية، فى تجهيز وتجميع 300 شنطة سلع ومواد غذائية للتبرع بها دعماً للأهالى المتضررين بسبب الظروف الحالية، وتم البدء فى عمليات التوزيع على المنازل بكل هدوء دون إلتقاط صور للمواطنين، وذلك حسبما أكد صالح عمر إبن مدينة أرمنت وأحد أعضاء الفريق الشبابى.



أهالى بقرية العشى يتبرعون بـ70 كيلو بلح لدعم المواطنين

ويضيف الشاب الأقصرى صالح عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تبرع العشرات من الأهالى وقيادات الفريق الشباب بكميات ضخمة من السلع الغذائية المتنوعة، وتم وضعها بأحد دواوين مدينة أرمنت، موضحاً أنه تضم شنطة السلع الغذائية التى تم تجهيزها لتوزيعها على الأهالى المتضررين من الأحداث الأخيرة ما يلى:- "كيلو أرز - كيلو مكرونة - كيلو عدس - كيلو فول - نصف كيلو فاصوليا - ٢كيلو سكر - علبة سمنة - علبة جبنة - باكو شاى".



تبرع بـ70 كيلو بلح و150 شنطة سلع لدعم الأسر الفقيرة والعمالة الغير منتظمة

أهالى بقرية العشى يتبرعون بـ70 كيلو بلح و150 شنطة سلع

شهدت قرية العشى التابعة لمدينة الزينية شمال المحافظة، تبرع فاعلي خير فى لفتة مميزة لدعم الأسر الفقيرة والعمالة الغير منتظمة بكمية 70 كيلو بلح ومواد غذائية لتقديمها للمواطنين والأسر الأكثر إحتياجاً قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك لدعم فكرة شباب القرية بعد حملات التطهير والتعقيم بالجهود الذاتية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذين إنطلقوا مؤخراً فى مبادرة وفكرة مختلفة لدعم الأسر الفقيرة والعمالة الغير منتظمة من جيرانهم بشكل مختلف بعيداً عن وضع أسمائهم بقوائم تبرعات تدخلهم فى أزمة حرج أمام الأهالى، حيث قرروا عمل "ثلاجة الخير" لوضع كل المواد الغذائية التى لا يحتاجونها من منازلهم وكذلك التبرع بمواد غذائية جديدة لكى يحصل عليها كل من يحتاجها لأسرته وأبنائه.



توزيع كراتين بنك الطعام بالأقصر

ويقول الشاب أحمد عبد الرحيم إبن قرية العشى بمدينة الزينية لـ"اليوم السابع"، أن جميع المشاركين بفكرة ثلاجة الخير يتقدمون بكل الشكر والتقدير إلى أهل الخير الذين يتبرعوون ويدعمون بصورة يومية فكرة "ثلاجة الخير"، وخلال اليومين الماضيين تبرع فاعل خير من نجع الناصرية بقريه العشي بكمية حوالى 50 كيلو بلح، كما تبرع فاعل خير آخر بكمية 20 كيلو بلح، وتبرع آخرون بكميات من المواد الغذائية حيث تم التبرع بـ150 شنطة سلع لدعم الأسر الفقيرة والعمالة الغير منتظمة فى ظل الظروف الراهنة حالياً بالبلاد وقبل قدوم شهر رمضان المبارك.



جانب من التبرعات بكميات من البلح قبل رمضان

وأوضح ابن قرية العشى بمدينة الزينية، إن فكرة "ثلاجة الخير" تمثل فى أن كل بيت لديه أكل زيادة مطبوخ أو طازة أو مشتريات جديدة يشاركونها مع جيرانهم وأبناء قريتهم، لكى يوفرون لهم الأكل والغذاء اليومى لمساعدتهم فى توزيع الأكل عليهم يومياً حتى منازلهم فى سرية تامة للحفاظ على كرامتهم أمام الجميع، مؤكداً أن كافة شباب القرية وكبار العائلات قرروا دعم المبادرة والمشاركة فيها وامتلأت الثلاجة عن آخرها فى أول أيام لها فى مشهد بديع يؤكد ترابط أبناء قرى الصعيد على التعاون والدعم فيما بينهم.



جانب من توزيع الكراتين بالاقصر

التضامن تبدء توزيع 2000 كرتونة من بنك الطعام المصرى

أبرز تلك الفعاليات لدعم الأسر الأكثر فقراً والعمالية العير منتظمة كانت بإعلان محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن وصول 2000 كرتونة مواد غذائية تبرع من بنك الطعام المصرى للأسر الأشد فقراً، ويتم التوزيع بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعى، حيث يأتى ذلك فى اطار تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بضرورة مساعدة المواطنين بمراكز وقرى الأقصر والوقوف بجانبهم فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.



جانب من كميات السلع قبل تجهيزها وتوزيعها للمواطنين



سويسرى مقيم بالأقصر يشارك المصريين بالدعم خلال أزمة كورونا و



سويسري يتبرع للمواطنين بالاقصر لدعم الفقراء



شباب بصمة خير بالأقصر ينطلقون فى توزيع 300 شنطة سلع غذائية



عمليات توزيع كراتين بنك الطعام



قيادات المديرية خلال توزيع السلع للمواطنين



كراتين بنك الطعام لدى وصولها الأقصر



كميات السلع الغذائية خلال تجهيزها للمواطنين



مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس السيسي بالأقصر