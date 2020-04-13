اليوم السابع
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سلطات مدينة لييج البلجيكية تمنع أى تجمعات بسبب كورونا حتى 30 يونيو

الإثنين، 13 أبريل 2020 04:16 م
سلطات مدينة لييج البلجيكية تمنع أى تجمعات بسبب كورونا حتى 30 يونيو رئيسة وزراء بلجيكا
كتب: أحمد علوى

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أعلنت السلطات البلجيكية فى بيان لها، أن مدن وبلديات لييج لم يتم السماح فيها بأى تجمعات، وذلك حتى 30 يونيو. ويهدف قرار حظر جميع الحفلات إلى "تجنب تعريض المنظمات للتكاليف غير الضرورية على أمل عودة الوضع الطبيعي بحلول 30 يونيو".

 

كما أعلن رؤساء البلديات، عن توافر 200 ألف قناع جراحي و10 آلاف قناع FFP2 للتعامل مع وباء فيروس كورونا وهي مخصصة في المقام الأول للمستشفيات في المنطقة وسيتم توزيع النماذج الجراحية على دور رعاية المسنين وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي تقويم العظام و الصيادلة وممرضات المنازل والأطباء البيطريين والمساعدين الطبيين بالإضافة إلى الخدمات البلدية ومديري الجنازات.

 

ويقول رؤساء البلديات إنهم يريدون "إعداد السكان لتعميم ارتداء الأقنعة المصنوعة من القماش" والهدف من ذلك هو تزويد كل مواطن في المنطقة بقطعتين "قابلة للغسل في درجة حرارة عالية وإعادة الاستخدام ، والتي تتوافق مع المعايير المعمول بها"، ويأكدون على انه "يجب تطبيق هذه الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن".

 

وأخيرًا ، أعلنت جمعية لييج متروبول أنها قررت تطبيق عقوبات جنائية في جميع أنحاء الإقليم لمعاقبة السلوك المخالف للمعايير المرتبطة بالوباء وبالتالي لن يتم استخدام العقوبات الإدارية البلدية.

 


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