اليوم السابع
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زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب جنوب شرق أربيل

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:10 ص
زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب جنوب شرق أربيل مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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سجلت هيئة المراصد الزلزالية بوزارة النقل العراقية هزة أرضية اليوم الاثنين، جنوب شرق محافظة اربيل ، دون الابلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وأوضحت الهيئة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن الهزة وقعت في ناحية طق طق التي تبعد مسافة (58 ) كم جنوب شرق مركز المحافظة، وقد بلغت قوتها (3،5) درجة وكان هنالك شعور بها من قبل بعض المواطنين في المنطقة .

ودعت إلى اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، انطلاق الطائرة طراز A320/YI-ARA التابعة لأسطول الناقل الوطني العراقي من مطار بغداد الدولى متوجهة إلى مطار جدة بالسعودية، وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنها تعد الرحلة الاستثنائية الأولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية.

وكانت دائرة صحة الرصافة ببغداد،أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 25 حالة شفاء جديدة من فيروس كورنا خلال يوم واحد، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء إلى 90 حالة شفاء فى الرصافة، وقال مدير عام دائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - "نعلن شفاء 25 مصاباً بفيروس كورونا في مستشفى ابن الخطيب وهي أعلى نسبة تعاف لمرضى يتم شفاؤهم في يوم واحد، بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى وكل المؤسسات الصحية".

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية فإن مجموع كل الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 1352 إصابة، منها 640 حالة شفاء، و76 حالة وفاة.

وفي سياق آخر، أعلن مدير عام صحة النجف رضوان الكندي، اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.
وأشار الكندي، إلى أن تسجيل الإصابتين جاء بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الأشرف بإجراء 82 فحصا مختبريا، ليرتفع المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الأشرف إلى 261 حالة إصابة مؤكدة، وشفاء 139 حالة، مع خمس حالات وفاة.

 


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زلزال يضرب اربيل

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