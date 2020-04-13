اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 10:48 ص
خالد صلاح
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روسيا تسجل ارتفاعا يوميا قياسيا جديدا فى حالات الإصابة بكورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:20 ص
روسيا تسجل ارتفاعا يوميا قياسيا جديدا فى حالات الإصابة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت روسيا اليوم الاثنين 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع يومي قياسي يقفز بإجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 18328 حالة.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغ 148 شخصا حتى الآن بعد أن زادوا 18 وفاة الليلة الماضية.

وكانت قد أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية ، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا التي تم إجراؤها في البلاد، قد تجاوز 1,3 مليون. وأضافت الهيئة، أنه لا يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه فى إصابتهم بالفيروس

 


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