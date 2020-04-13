اليوم السابع
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رئيس مدينة إسنا: رفع 12 طن من الأتربة والمخلفات بقرية الكيمان لحماية المواطنين

الإثنين، 13 أبريل 2020 07:58 ص
رئيس مدينة إسنا: رفع 12 طن من الأتربة والمخلفات بقرية الكيمان لحماية المواطنين رفع الأتربة والمخلفات بقرية الكيمان لحماية المواطنين
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات إزالة ورفع القمامة والأتربة من قرية الكيمان، وذلك بناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات التي وضعها والتي تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة مواصلة حملات النظافة اليومية بكافة أنحاء مدن وقرى المحافظة لمكافحة إنتشار الأوبئة والفيروسات والأمراض بين المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الكيمان بحملة نظافة، وأسفرت الحملة عن رفع 12 طن من الأتربة والمخلفات بجوار المعهد الازهري وشوارع قرية طفنيس، وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق مما لاقى استحسان المواطنين، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وأوضح محمد سيد سليمان، أنه قاد حملة نظافة بشارع إسنا بداية من موقف القرية حتى جسر السيالة مرورا بمحطة الصرف رقم 6، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية وقسم النظافة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بعدد 2 لودر وعدد 2 سيارة 12م وجليدر وسيارة تحمل فنطاس للرش والتعقيم وسيارة مياه لرش الشوارع، وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة وأطنان من المخلفات الصلبة، وأيضاً تسوية وتمهيد الشارع بالجليدر ورفع التراكمات على جانبي الطريق، بجانب تفريغ حاويات النظافة وتطهيرها، وشدد سليمان على النظافة العامة وتفريع وتطهير الحاويات حتى لا تكون مبعثا للعدوى ونقل الأمراض، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر إلى كافة رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وكان قد أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تخفيفاً على أعباء المواطنين الذين لديهم حالات من أقاربهم متوفيين داخل مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى جرء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تم التواصل مع مسئولى الإسعاف لتوفير سيارتى إسعاف لنقل جثامين المتوفيين لمسقط رأسهم على مدار الفترة المقبلة للمساهمة فى توفير المتاعب على أسرة أى متوفى بالفيروس وتوصيله لمنطقته دون أية صعوبات.

1 مدينة إسنا ترفع 12 طن من الأتربة والمخلفات بقرية الكيمان
 مدينة إسنا ترفع 12 طن من الأتربة والمخلفات بقرية الكيمان

 

جانب من رفع كميات المخلفات من الشوارع
جانب من رفع كميات المخلفات من الشوارع

 

رئيس المدينة يشرف على حملات النظافة
رئيس المدينة يشرف على حملات النظافة

 


الاقصر

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