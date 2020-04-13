اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 06:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس السلفادور يهدد بسحب رخص القيادة لمن يخرق حظر التجول بسيارته دون مبرر

الإثنين، 13 أبريل 2020 05:09 ص
رئيس السلفادور يهدد بسحب رخص القيادة لمن يخرق حظر التجول بسيارته دون مبرر نجيب أبو كيلة رئيس السلفادور
سان سلفادور (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، إن أى شخص يقود سيارة فى السلفادور دون مبرر لخروجه من منزله سيتم سحب رخصة القيادة منه معززا محاولات فرض تطبيق قواعد وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذ أبو كيلة وزعماء دول أمريكا الوسطى تدابير سريعة وصارمة بعد تسجيل أولى حالات فيروس كورونا ولكن تم احتجاز آلاف الأشخاص فى المنطقة فى الأسابيع الأخيرة بسبب خرق هذه القواعد.

وقال أبو كيلة فى مطلع الأسبوع على تويتر إنه سيتم حظر المشى فى الشوارع دون كمامة، ىلاوبناء على طلبه وافق الكونجرس فى السلفادور فى 14 مارس على قانون طوارئ علق بشكل مؤقت حق حرية التنقل وحرية التجمع. وبعد ذلك بأسبوع قرر أبو كيلة فرض البقاء فى المنازل مهددا بسجن أى شخص يخالف ذلك 30 يوما، وبموجب هذا الأمر لا يسمح إلا لشخص واحد فقط من كل أسرة بالخروج لشراء طعام أو دواء.

ولا يسمح بالخروج من المنازل إلا لموظفى البنوك والسائقين وموظفى المطاعم والقائمين على خدمات التوصيل والصحفيين والمسؤولين وأفراد الجيش والشرطة والعاملين فى السوبر ماركت وموظفى هيئات النقل والعاملين فى مجال الصحة، ولا بد أن يحمل هؤلاء أوراق اعتماد من شركاتهم ورسالة من أصحاب الشركات بالسماح لهم بالخروج.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن قانون الطوارئ أتاح للمسؤولين والشرطة والجيش بالعمل بشكل تعسفى وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام باعتقالات غير قانونية.

 

 


السلفادور

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل زيادة بدل المهن الطبية بالموازنة الجديدة للدولة

تفاصيل زيادة بدل المهن الطبية بالموازنة الجديدة للدولة

انتهاء اليوم التاسع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم التاسع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الحبس عقوبة الإعلان عن منتج طبى دون الحصول على ترخيص

الحبس عقوبة الإعلان عن منتج طبى دون الحصول على ترخيص

رئيس الإعلام الداخلى بـ"هيئة الاستعلامات" يعلن عن حملات للوقاية من كورونا

رئيس الإعلام الداخلى بـ"هيئة الاستعلامات" يعلن عن حملات للوقاية من كورونا

امرأة تطلب الطلاق: "اشتريت له عربية بمليون جنيه وبعد شهور اتجوز عليا"

امرأة تطلب الطلاق: "اشتريت له عربية بمليون جنيه وبعد شهور اتجوز عليا"

5 شروط يلزم توفرها للتعيين بمنصب المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية الجديد

5 شروط يلزم توفرها للتعيين بمنصب المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية الجديد

ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.؟.. الإفتاء تجيب

ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.؟.. الإفتاء تجيب

اعرف النصوص الحالية لقانون الأمراض المعدية بعد إعلان البرلمان انتظار التعديلات

اعرف النصوص الحالية لقانون الأمراض المعدية بعد إعلان البرلمان انتظار التعديلات

رفع مخلفات الهدم خلف سور مجرى العيون على مساحة 13فدانا لبدء التطوير.. صور

رفع مخلفات الهدم خلف سور مجرى العيون على مساحة 13فدانا لبدء التطوير.. صور

بريطانيا تتجاوز الصين فى إصابات كورونا.. وعدد الحالات يقترب من 2 مليون عالميًا

بريطانيا تتجاوز الصين فى إصابات كورونا.. وعدد الحالات يقترب من 2 مليون عالميًا

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة