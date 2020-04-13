رئيس الإكوادور يخفض مرتبات أعضاء الحكومة فى رد على فيروس كورونا

كيتو (رويترز)

خفض رئيس الإكوادور لينين مورينو، وأعضاء حكومته مرتباتهم 50 فى المئة ضمن اجراءات أخرى أعلنها لمعالجة جائحة كوفيد-19 التى وجهت ضربة قوية لاقتصاد البلاد، وأرهقت الجائحة فى الأسابيع الأخيرة السلطات الصحية فى جواياكيل أكبر مدن الإكوادور.

وستؤثر تخفيضات الرواتب أيضا على مسؤولى الدولة ومن بينهم نواب البرلمان الذين انتقدوا بشدة خطط مورينو لزيادة الضرائب لتعزيز خزانة الدولة وسط الجائحة.

وقال مورينو على تويتر "رتبت خفضا بنسبة 50 فى المئة فى الدخل الشهرى للرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء".

وأظهرت بيانات رسمية يوم الأحد وجود 7466 حالة إصابة بكورونا و333 حالة وفاة. ومن المعتقد أن 384 شخصا توفوا بسبب الفيروس ولكن لم يتم تأكيد هذه الحالات لأنه لم تجر لها اختبارات.