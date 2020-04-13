اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 04:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الإكوادور يخفض مرتبات أعضاء الحكومة فى رد على فيروس كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 04:00 ص
رئيس الإكوادور يخفض مرتبات أعضاء الحكومة فى رد على فيروس كورونا لينين مورينو رئيس الإكوادور
كيتو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خفض رئيس الإكوادور لينين مورينو، وأعضاء حكومته مرتباتهم 50 فى المئة ضمن اجراءات أخرى أعلنها لمعالجة جائحة كوفيد-19 التى وجهت ضربة قوية لاقتصاد البلاد، وأرهقت الجائحة فى الأسابيع الأخيرة السلطات الصحية فى جواياكيل أكبر مدن الإكوادور.

 

وستؤثر تخفيضات الرواتب أيضا على مسؤولى الدولة ومن بينهم نواب البرلمان الذين انتقدوا بشدة خطط مورينو لزيادة الضرائب لتعزيز خزانة الدولة وسط الجائحة.

 

وقال مورينو على تويتر "رتبت خفضا بنسبة 50 فى المئة فى الدخل الشهرى للرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء".

 

وأظهرت بيانات رسمية يوم الأحد وجود 7466 حالة إصابة بكورونا و333 حالة وفاة. ومن المعتقد أن 384 شخصا توفوا بسبب الفيروس ولكن لم يتم تأكيد هذه الحالات لأنه لم تجر لها اختبارات.

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 شروط يلزم توفرها للتعيين بمنصب المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية الجديد

5 شروط يلزم توفرها للتعيين بمنصب المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية الجديد

ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.؟.. الإفتاء تجيب

ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.؟.. الإفتاء تجيب

اعرف النصوص الحالية لقانون الأمراض المعدية بعد إعلان البرلمان انتظار التعديلات

اعرف النصوص الحالية لقانون الأمراض المعدية بعد إعلان البرلمان انتظار التعديلات

رفع مخلفات الهدم خلف سور مجرى العيون على مساحة 13فدانا لبدء التطوير.. صور

رفع مخلفات الهدم خلف سور مجرى العيون على مساحة 13فدانا لبدء التطوير.. صور

بريطانيا تتجاوز الصين فى إصابات كورونا.. وعدد الحالات يقترب من 2 مليون عالميًا

بريطانيا تتجاوز الصين فى إصابات كورونا.. وعدد الحالات يقترب من 2 مليون عالميًا

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة