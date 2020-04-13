وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى تقرير لها أمس الأحد، فقد كشف فريق من الباحثين الكنديين أن بعض المستشفيات فى البلاد ستواجه نقصا كبيرا فى أسرّة العناية المركزة وأن العديد من المستشفيات ستحتاج إلى تعزيز سعة الأسرّة لتلبية الزيادة المتوقعة فى أعداد المصابين جراء تفشى كورونا.

جاء ذلك بناء على نموذج عمل طوّره فريق من باحثى النظام الصحى فى كلية "دالا لانا" للصحة العامة فى جامعة تورنتو، ومعهد الصحة العالمى بجامعة هارفارد، وكلية "تى أتش تشان" للصحة العامة بجامعة هارفارد.

وقال الأستاذ المساعد فى كلية "دالا لانا" للصحة العامة بجامعة تورنتو، أندرو بوزارى، الذى شارك فى قيادة المشروع "إن ما يظهره (النموذج) حقا هو أن بعض مناطق البلاد مهيأة بشكل أفضل للتعامل مع الإجهاد الحاد، الناجم عن تدفق المصابين بفيروس كورونا، أكثر من غيرها".

وتوقعت الدراسة الحاجة إلى أسرّة العناية المركزة وفقا لثلاثة سيناريوهات، الأول فى حالة إصابة 2.5% من السكان خلال الشهور الأربعة المقبلة، والثانى فى حال إصابة 5%، والثالث إذا أصيب 10% من السكان بالفيروس خلال الفترة المذكورة، وفقا لما ذكرته مؤسسة الإذاعة الكندية "سى بى سى".