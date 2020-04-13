اليوم السابع
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جامعة حلوان تطلق مبادرة "الجامعة معاك" بمنطقة عرب راشد لدعم العمالة اليومية

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:13 ص
جامعة حلوان تطلق مبادرة "الجامعة معاك" بمنطقة عرب راشد لدعم العمالة اليومية جامعة حلوان تطلق مبادرة الجامعة معاك لدعم العمالة اليومية
كتب محمد صبحى

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أطلقت جامعة حلوان مبادرة "الجامعة معاك" لدعم العمالة اليومية فى منطقة عرب راشد بحلوان، والتى ينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة تحت إشراف الدكتورة سناء حجازي مدير المركز، ويأتي ذلك دعمًا لخطة الدولة للاهتمام بالأسر المصرية والعمالة اليومية ، وفي ضوء خطة جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتطوير المناطق العشوائية .

 

 

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إن هذه المبادرة تأتى ضمن خطة المركز لرصد وتطوير المناطق المحيطة بالجامعة فى ظل تأكيد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية التواصل المستمر بين الجامعة وبين المناطق المحيطة من خلال تنفيذ البرامج التنموية المتنوعة والتى تعمل على تحسين نوعية الحياة بهذه المناطق مشيرا إلى أن مبادرة دعم العمالة اليومية تأتي لدعم جهود الدولة وما تبذلة من مبادرات في هذه الفترة التي تتطلب  تعاون وتكاتف جميع المصريين.

 

ومن جانبه أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة  على أهمية دعم العمالة اليومية للأسر الأكثر احتياجا  لتحقيق الفائدة المرجوة من العمل التنموى الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة ولدعم البيئة وخدمة المجتمع المحيط بالجامعة.

 

وأشارت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية إلى أهمية المبادرات المجتمعية والتى بدأت منذ إنشاء المركز وحتى الآن لتحقيق أهداف اللائحة التنفيذية للمركز، حيث تعتبر سلسلة مبادرات "الجامعة معاك" إمتدادا للمبادرات السابقة لتحقيق  الاستدامة في المناطق العشوائية ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية الإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية وحماية المواطنين، وايضا تقديم المساعدات الغذائية.

 

تضمنت مبادرة "الجامعة معاك" فى منطقة عرب راشد توزيع أغذية معبأة للمواطنين وحملة توعية بأهمية الإلتزام بإجراءات الحكومة التوعوية والاحترازية، كما تم توزيع استمارات لقياس مدى استفادة المواطنين من المبادرة بهدف التعرف على حجم الاستفادة ومعرفة مدى وجود احتياجات جديدة ومختلقة يمكن أن تكون محط اهتمام أكبر لدى المواطنين بالمناطق العشوائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

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