تعافى 4 حالات تابعين لـ"بنى سويف" من كورونا وخروجهم من العزل بمستشفى ملوى

بنى سويف هانى فتحى

خرج أربع حالات جديدة من أبناء محافظة بنى سويف عقب شفائهم من فيروس كورونا داخل مستشفى ملوى بمحافظة المنيا للعزل.

وغادرت الأربع حالات من أبناء محافظة بنى سويف المستشفى عقب التأكد من شفائهم من فيروس كورونا وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

وشهدت محافظة بنى سويف على مدار الأيام الماضية خروج حالتين من مستشفى العزل 15 مايو عقب شفائهم من فيروس كورونا وست حالات من مستشفى ملوى ليرتفع أعداد المتعافين من أبناء المحافظة إلى 12 حالة.

فى سياق متصل، أعدت مستشفى الفشن المركزى 5 غرف عزل لاستقبال أى حالات يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدلا من ذهابها مباشرة إلى مستشفيات مدينة بنى سويف العاصمة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة وبرعاية من الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.

وأشار، بيان صحفى لمديرية صحة بنى سويف، إلى مواصلة الدكتور كريم جمال مدير المستشفى والفريق الطبى المعاون له والإداريين تجهيز غرف العزل بمدخل منفصل لها بالمستشفى، من بينها غرفة للكشف على المواطنين المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، باستخدام أجهزة "الكاشف" المبدئى لقياس درجة الحرارة، وأخذ مسحة من الأنف والحلق لإرسالها إلى المعمل الإقليمى بمديرية الصحة، لمعرفة مدى إصابة الحالة بالفيروس من عدمه، \علاوة على تواجد كافة الأطقم الطبية "أطباء وتمريض" وتوافر المستلزمات والأدوية و أجهزة التعقيم، بالإضافة إلى الحرص على التهوية الجيدة وتعقيم الأسطح بشكل مستمر.