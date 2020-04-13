اليوم السابع
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ترامب يجرى مباحثات هاتفية مع ولى العهد السعودى والرئيس الروسى

الإثنين، 13 أبريل 2020 06:07 ص
ترامب يجرى مباحثات هاتفية مع ولى العهد السعودى والرئيس الروسى الرئيس الأمريكى وولى العهد السعودى محمد بن سلمان
واشنطن أش أ

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أجرى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، اتصالين هاتفيين مع الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، موجها إليهما الشكر على تعاونهما سويا ومع الدول الأخرى المنتجة للنفط لتهدئة أسواق الطاقة العالمية.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى رحب بالتزام كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بإعادة إنتاج النفط إلى مستويات تتوافق مع استقرار أسواق الطاقة العالمية والمالية.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + )، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد أعرب ولى العهد والرئيس الأمريكى عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخى طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا، ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

 

 

 


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