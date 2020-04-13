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ترامب : أوبك+ تتطلع لخفض 20 مليون برميل وليس 10 ملايين

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:45 م
ترامب : أوبك+ تتطلع لخفض 20 مليون برميل وليس 10 ملايين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  الشكر لروسيا والسعودية على اتفاق أوبك+، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، مؤكدا،:" إن أوبك+ تتطلع لخفض 20 مليون ب/ي، وليس 10 ملايين ب/ي".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،أجرى اليوم الإثنين، اتصالين هاتفيين مع الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، موجها إليهما الشكر على تعاونهما سويا ومع الدول الأخرى المنتجة للنفط لتهدئة أسواق الطاقة العالمية.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى رحب بالتزام كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بإعادة إنتاج النفط إلى مستويات تتوافق مع استقرار أسواق الطاقة العالمية والمالية.


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اوبك

انتاج النفط

روسيا

السعوديه

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