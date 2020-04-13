تجارة عين شمس تعلن تأجيل إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول بسبب كورونا

كتب محمود راغب

أعلن الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه تقرر تأجيل إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول بكلية التجارة حتى إشعار آخر.



وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، فى تصريحات له، أن قرار تأجيل إعلان النتيجة يأتى حرصا على مصلحة الطلاب وحفظها لحقوقهم فى عمل التظلمات.



يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان كلية التجارة الانتهاء من نتائج الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الأول وبعد أن أعلن عميد الكلية إعلانها للطلاب بدء من اليوم على التليفون.



وكان الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أكد إن الجامعات المصرية ومستشفياتها لها دور كبير في تلك المحنة في مواجهة فيروس كورونا، وأن هناك أكثر من 90% من الكليات تتابع العملية التعليمية من خلال التعليم عن بعد.



وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أنه تم رفع أكثر من 95% من المواد التعليمية لمراحل البكالوريوس والليسانس، على الإنترنت، لافتا إلى أن هناك فريق مكون من 6 أطباء من الشباب في التخصصات الصدرية وهناك فريق آخر للرعاية المركزة وفريق للمعمل والأمراض المزمنة والمعدية وكانوا في مستشفى العزل بالإسماعيلية لمدة أسبوعين.



وأوضح المتيني، أن القرارات التي اتخذت من قبل رئيس الجمهورية كانت قرارات داعمة جدا للطاقم الطبي كله وتستحق الشكر والتقدير، وهذا يدل على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش الأبيض في مصر والعالم كله.



وأشار المتيني، إلى أنه تم عمل فرق بحثية منذ ثلاث أسابيع بين كلية الطب والهندسة وقسم الفيزياء بجامعة العلوم وكلية الصيدلة لتصنيع وإنتاج كل المستلزمات الطبية البسيطة والمعقدة وسيتم ذلك بالتعاون مع ثلاث مصانع مصرية.

