تايلاند تسجل 28 إصابة جديدة وحالتى وفاة بكورونا

رويترز

سجلت تايلاند 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين وحالتي وفاة. ومن بين الحالات الجديدة 18 مرتبطة بحالات سابقة وسبع حالات لم يكن لها صلة بحالات سابقة وثلاثة عائدين من إقليم جنوب سولاويسي في إندونيسيا سافروا إليه لحضور تجمع ديني الشهر الماضي.