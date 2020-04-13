تايلاند تسجل 28 إصابة جديدة وحالتى وفاة بكورونا

سجلت تايلاند 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين وحالتي وفاة. ومن بين الحالات الجديدة 18 مرتبطة بحالات سابقة وسبع حالات لم يكن لها صلة بحالات سابقة وثلاثة عائدين من إقليم جنوب سولاويسي في إندونيسيا سافروا إليه لحضور تجمع ديني الشهر الماضي.
وقال تاويسين ويسانويوتين، وهو متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن أغلب الحالات الجديدة في العاصمة بانكوك.
ومنذ تفاقم التفشي في يناير، أعلنت تايلاند عن حالات إصابة بلغت 2579 حالة و40 وفاة بينما تعافى 1288 وعادوا لمنازلهم.
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