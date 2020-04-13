اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 09:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تايلاند تسجل 28 إصابة جديدة وحالتى وفاة بكورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 08:15 ص
تايلاند تسجل 28 إصابة جديدة وحالتى وفاة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت تايلاند 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين وحالتي وفاة. ومن بين الحالات الجديدة 18 مرتبطة بحالات سابقة وسبع حالات لم يكن لها صلة بحالات سابقة وثلاثة عائدين من إقليم جنوب سولاويسي في إندونيسيا سافروا إليه لحضور تجمع ديني الشهر الماضي.

وقال تاويسين ويسانويوتين، وهو متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن أغلب الحالات الجديدة في العاصمة بانكوك.

ومنذ تفاقم التفشي في يناير، أعلنت تايلاند عن حالات إصابة بلغت 2579 حالة و40 وفاة بينما تعافى 1288 وعادوا لمنازلهم.

 


تايلاند

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تعلن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة تعلن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة

مستندات مهمة لاستخراج كعب العمل.. تعرف عليها

مستندات مهمة لاستخراج كعب العمل.. تعرف عليها

إنفوجراف.. رسائل البابا فرانسيس للعالم منذ اجتياح فيروس كورونا

إنفوجراف.. رسائل البابا فرانسيس للعالم منذ اجتياح فيروس كورونا

المترو يدرس رفع غرامة التدخين لـ70 جنيها بدلا من 50 وتحصيلها فوريا

المترو يدرس رفع غرامة التدخين لـ70 جنيها بدلا من 50 وتحصيلها فوريا

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت

تفاصيل زيادة بدل المهن الطبية بالموازنة الجديدة للدولة

تفاصيل زيادة بدل المهن الطبية بالموازنة الجديدة للدولة

انتهاء اليوم التاسع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم التاسع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الحبس عقوبة الإعلان عن منتج طبى دون الحصول على ترخيص

الحبس عقوبة الإعلان عن منتج طبى دون الحصول على ترخيص

رئيس الإعلام الداخلى بـ"هيئة الاستعلامات" يعلن عن حملات للوقاية من كورونا

رئيس الإعلام الداخلى بـ"هيئة الاستعلامات" يعلن عن حملات للوقاية من كورونا

امرأة تطلب الطلاق: "اشتريت له عربية بمليون جنيه وبعد شهور اتجوز عليا"

امرأة تطلب الطلاق: "اشتريت له عربية بمليون جنيه وبعد شهور اتجوز عليا"

5 شروط يلزم توفرها للتعيين بمنصب المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية الجديد

5 شروط يلزم توفرها للتعيين بمنصب المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية الجديد

ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.؟.. الإفتاء تجيب

ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.؟.. الإفتاء تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة