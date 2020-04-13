وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية فإن مجموع كل الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 1352 إصابة، منها 640 حالة شفاء، و76 حالة وفاة.

وفي سياق آخر، أعلن مدير عام صحة النجف رضوان الكندي، اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.
وأشار الكندي، إلى أن تسجيل الإصابتين جاء بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الأشرف بإجراء 82 فحصا مختبريا، ليرتفع المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الأشرف إلى 261 حالة إصابة مؤكدة، وشفاء 139 حالة، مع خمس حالات وفاة.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق الدكتور أدهم إسماعيل، اعتبر أن الأيام العشرة المقبلة حاسمة فى السيطرة على فيروس كورونا فى البلاد، وقال إسماعيل -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن بقاء العراق فى وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس كورونا، مرهون بالاستمرار بالالتزام بالتدابير الوقائيّة في الأيام العشرة المقبلة.