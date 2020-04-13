بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، انطلاق الطائرة طراز A320/YI-ARA التابعة لأسطول الناقل الوطني العراقي من مطار بغداد الدولى متوجهة إلى مطار جدة بالسعودية، وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنها تعد الرحلة الاستثنائية الأولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية.

وكانت دائرة صحة الرصافة ببغداد،أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 25 حالة شفاء جديدة من فيروس كورنا خلال يوم واحد، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء إلى 90 حالة شفاء فى الرصافة، وقال مدير عام دائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - "نعلن شفاء 25 مصاباً بفيروس كورونا في مستشفى ابن الخطيب وهي أعلى نسبة تعاف لمرضى يتم شفاؤهم في يوم واحد، بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى وكل المؤسسات الصحية".