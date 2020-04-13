اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 12:27 م
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انسياب مرورى أعلى كوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:17 م
انسياب مرورى أعلى كوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين كوبرى اكتوبر
كتبت أمنية الموجى

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ظهرت حالة من السيولة المرورية أمام السيارات، أعلى كوبرى 6 أكتوبر، فى الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، اليوم الاثنين، حيث تستمر السيولة المرورية بطول الكوبرى من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، وأيضا فى الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى سيولة فى بعض المناطق به، حيث انتظمت حركة السيارات فى الكوبرى.

ورصدت كاميرا اليوم السابع،  أغلب شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، والتى سادت حالة من السيولة المرورية على غالبية المحاور والميادين الرئيسية، وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات، مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، كما سادت حالة من الانتظام المروري في الاتجاه الآخر، وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية، من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا، فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة، إلى المؤسسة، وطريق إسكندرية الزراعي، وأيضًا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

 

 ويشهد نفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضًا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وظهرت سيولة مرروية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة، فيما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، كما شهد كوبري الدقي سيولة مرورية، وشهد شارع الهرم، حالة من الانتظام المروري من منطقة ميدان الرماية وحتى نفق الجيزة.

 

وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية ودفعت بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية.

 


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