المفوضية الأوروبية تهدد المجر بسبب قانون طوارئ كورونا

كتبت: هناء أبو العز

هددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، المجر بإجراءات التعدي بسبب قانون الطوارئ المثير للجدل التى اتخذته الحكومة المجرية لمكافحة كورونا.

وقال فون دير لين لصحيفة "بيلد ام زونتاج": أنا مستعدة للتصرف إذا تجاوزت القيود المستوى المسموح به، ثم هناك خطر إجراءات التعدي.

ومُنح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سلطات كاملة من قبل البرلمان المجري لمكافحة أزمة وباء فيروس كورونا، ويمكنه الآن أن يحكم بمرسوم ويطيل حالة الطوارئ بسبب الوباء دون موافقة البرلمان.

وقال فون دير لين من حيث المبدأ، "لا بأس إذا ردت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الأزمة بإجراءات طارئة، لكن يجب أن تكون التدابير متناسبة ومحدودة الوقت ومحكومة ديمقراطياً".

وأضافت دير لين: "اللجنة تراقب هذا في جميع البلدان ولكن مع المجر نلقي نظرة فاحصة بشكل خاص بسبب التجارب الماضية الحرجة".