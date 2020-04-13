المغرب تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كتب محمد عبد المجيد

سجلت المغرب، اليوم الإثنين، 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى العدد للمصابين به إلى 1746 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 120 شخصًا بعد تسجيل حالتين جديدتين، وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 196 شخصًا، و ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت مساء أمس الأحد، تسجيل 116 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 1661 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، فى بيان، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 6943 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، حتى مساء أمس.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبى - فى تصريح صحفى - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 118 حالة، فيما تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالى للحالات التى تماثلت للشفاء إلى 177 حالة.