المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية يعلن عن فعالياته أون لاين

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية عن استكمال فعالياته الفنية والثقافية أون لاين لجميع الطلاب بالمعهد، وذلك لغلق المعهد فى تلك الفترة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

كما أعلن المعهد عن فعالية "سينما فى البيت" والتى ستقام الأربعاء من كل أسبوع لعرض الأفلام الفرنسية بالإضافة إلى فتح باب التقديم لتعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين للطلاب وفق جدول محاضرات سيتم تحديده على أن تكون الدراسة عن بعد لكافة الطلاب.

يذكر أن المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، أعلن وقف كافة الأنشطة داخل المعهد بمقره بشارع النبى دانيال لتستمر أون لاين لكافة الطلاب بالمستويات التعليمية المختلفة بالإضافة إلى استكمال الفاعليات اون لاين وذلك بناء على توجيهات الحكومة المصرية لمنع التجمعات.

وفى نفس السياق قرر المركز الروسي للعلوم والثقافة بمحافظة الإسكندرية، تعطيل الدراسة والأنشطة، في إطار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان الصادر عن المركز، أن تعطيل الدراسة داخل المركز الروسي، وأن القرار يسري على جميع الدورات والأنشطة والإستديوهات التعليمية وأيضًا المكتبية.

وأشار إلى أنه تقرر نقل جميع الأنشطة والفعاليات التي كان مقررًا إقامتها في النصف الثاني من شهر مارس الجاري، إلى أجل غير محدد.

وأكد المركز الروسي بالإسكندرية، على أن طاقم العمل بالمركز سيعمل للرد على جميع استفساراتكم ورسائلكم.