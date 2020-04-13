الكونجرس بالسلفادور يمدد قانون الطوارئ لاحتواء فيروس كورونا

مدد الكونجرس في السلفادور قانون طوارئ يسمح للحكومة بإطالة أمد تدابير صحية معينة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيعطي هذا التمديد النواب أربعة أيام أخرى قالوا إنها سيسعون خلالها للعمل مع حكومة الرئيس نجيب أبو كيلة ومعالجة قضايا لها صلة بالاقتصاد والصحة وحقوق الإنسان.

ولكن النواب لم يتوصلوا لاتفاق بشأن قانون منفصل يعلق بعضا من الضمانات الدستورية مثل حرية التنقل والحق في التجمع. ونفذ أبو كيلة وزعماء دول أمريكا الوسطى تدابير سريعة وصارمة بعد تسجيل أولى حالات فيروس كورونا ولكن تم احتجاز آلاف الأشخاص في المنطقة في الأسابيع الأخيرة بسبب خرق هذه القواعد.

وأمرت المحكمة العليا في الأسبوع الماضي حكومة أبو كيلة بالامتناع عن اعتقال من لا يلتزم بالعزل المنزلي الإجباري وحظرت مصادرة سيارات أو ممتلكات المعتقلين. ولكن أبو كيلة قال في مطلع الأسبوع إنه يتعين على كل الناس وضع كمامات اعتبارا من اليوم الاثنين. وقال إن أي شخص يقود سيارة دون مبرر لخروجه من منزله سيحتجز 30 يوما وسيتم سحب رخصة القيادة والسيارة منه.

وحتى يوم الأحد كان بالسلفادور 125 حالة إصابة بكورونا وست حالات وفاة. ويبلغ عدد سكان السلفادور نحو 6.5 مليون نسمة.