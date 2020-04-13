اليوم السابع
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الكهرباء: المرور شهريا على العدادات مسبوقة الدفع والكودية بعد انتهاء أزمة كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:00 ص
الكهرباء: المرور شهريا على العدادات مسبوقة الدفع والكودية بعد انتهاء أزمة كورونا عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسؤول بوزارة  الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن يتولى المسؤولين عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية شهريا مسؤولية المرور شهريا على من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية و المخالفة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه المرور على العدادات مسبوقة الدفع و الكودية نتيجة أكتشاف عدد  من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء   يقوموا بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب في عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقه الكهربائيه المستهلكة ، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف الأمر نتيجة عدم شحن رصيد بهذه العدادات لفترة طويلة و تبين أن معدل استهلاك هولاء المواطنين الشهرى كان منتظم وبالتفتيش عليهم وجدوا تلاعب بعدادات المشتركين.

وأشار المصدر إلى أنه للحد من سرقات التيار الكهربائى سيتم وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم و القدرات المسروقة.

وأوضح المصدر أن هناك حاليا 9 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكه القوميه للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية ، و تستهدف  الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً و تسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع ، موضحا أنه من المقرر أن يتم البدء فى تركيب العدادات الكودية ل290 الف مواطن من مستخدمى نظام الممارسة عقب الانتهاء من أزمة كورونا.

وقال المصدر إن هناك اتجاها قويا بالوزارة بأن تتولى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسئولية المرور الدورى على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بجانب عملهم لضمان عدم لجوء المشترك للتلاعب فى العداد، والحد من نسب الفقد فى الشبكة القومية التى تكبد الدولة خسائر تصل لـ 2 مليار جنيه سنوياً.      


الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائى

العدادات مسبوقة الدفع

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