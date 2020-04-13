اليوم السابع
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القوى العاملة تنفى شائعة تسجيل العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:35 م
القوى العاملة تنفى شائعة تسجيل العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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نفت وزارة القوى العاملة، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى من المغرضين وأهل الشر - على خلاف الحقيقة - من أن الذين لم يقم بتسجيل نفسه على موقع وزارة القوى العاملة عليه الذهاب إلى الوحدة المحلية بصورة البطاقة ورقم الموبايل للتسجيل.

وتهيب وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشيرة إلي أن هدف أهل الشر إفساد المشهد الحضارى الذى تم فيه صرف المنحة فى اليوم الأول، وهو ما قامت به الحكومة جهود من جانب الوزارات المعنية  من تنظيم ذلك، وما تم من إجراءات  احترازية تجنبا لحدوث أي شيء يعكر صفوف هذه العمل.

وأكدت الوزارة للمواطنين أن أى جديد سوف يتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وفى كافة وسائل الاعلام  المقروءة والمرئية والمسموعة.


القوى العامله

وزاره القوى العامله

العماله غير المنتظمه

اخبار مصرية

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