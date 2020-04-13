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الشرطة الجزائرية تلقى القبض على 70 شخص من مخالفى الحجر الصحى

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:04 م
الشرطة الجزائرية تلقى القبض على 70 شخص من مخالفى الحجر الصحى الشرطة الجزائرية
كتب محمد عبد المجيد

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تمكن عناصر الشرطة الجزائرية بولاية بومرداس، من توقيف 70 شخصا أمس الأحد، و ذلك عدم التزامهم بالقيود المفروضة من قبل السلطات الجزائرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، و إختراقهم مواعيد حظ التجوال، و كذلك تم تحويل 17 مركبة من مختلف الأصناف ووضعها فى المحشر.
 
وفقا لما نشر على موقع قناة "النهار الجزائرية" الإخبارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حق الموقوفين، لعدم حيازتهم لرخص تتيح لهم التنقل، حسب بيان لذات المصلحة الأمنية.
 
ويأتى ذلك، حتى يستمر تطبيق تلك الإجراءات بصرامة، من أجل ضمان سلامة وصحة المواطنين من خطر انتشار هذا الوباء.
 
بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ التدابير الأمنية المتخذة من طرف الوحدات العملياتية، بمختلف تشكيلاتها التابعة لأمن ولاية بومرداس.
 
وللوقوف على مدى تطبيق وفرض الحجر الجزئى بالولاية، والتى أقرتها السلطات العليا للبلاد، حفاظا على الصحة العمومية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19.
 
وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، قد أعلن يوم أمس الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى 1914 حالة إصابة، و293 حالة وفاة.
 
وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى، إنه تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة فى 19 ولاية، و18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 591 حالة.
 
وأشار المسئول الجزائرى، إلى أن هناك 27 ولاية لم تظهر بها حالات جديدة، بينما خضع 1729 مصابا للعلاج بالبروتوكول العلاجى الجديد.
 

الجزائر

الشرطه الجزائريه

الحجر الصحى

كورونا

فيروس كورونا

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