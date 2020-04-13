السياحة الأردنية تصدر حزمة إجراءات لمساندة القطاع السياحى ماديا

كتبت آمال رسلان

أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية، مجد شويكة، حزمة من الإجراءات لإنعاش المؤسسات السياحية والشركات لمساندة قطاع السياحة بعد تعرضه للتوقف التام خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وقالت شويكة إن الوزارة قررت إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص للعام الحالي.

وأضافت أن الوزارة أطلقت منصة لاستقبال الطلبات من المطاعم السياحية التى ترغب بتقديم خدمة التوصيل وفقا لإجراءات وشروط متبعة، ودليل الإرشادات يسمح لجميع المطاعم بالمملكة التى تنطبق عليها الشروط من التقدم لتوصيل الطعام، منها العمل بالحد الأدنى من الموظفين الذى لا يزيد على 30%، وتحديد آلية الدفع الإلكترونى فقط، وتوزيع الطعام المطهى بدرجات عالية فقط.

كذلك أعفت الوزارة أيضا العاملين في المرافق التابعة للوزارة ودائرة الآثار العامة من بدل الإيجارات ورد المبالغ المالية المدفوعة عن هذه الفترة.

قررت الوزراء أيضا "تخصيص 10 ملايين دينار للحفاظ على المهن السياحية ودعم الأنشطة المحلية بعد تجاوز الازمة بـ5 ملايين دينار إضافية"، موضحة أن مجموع المبالغ المترتبة لتحقيق هذه القرارت بشأن القطاع السياحي تقدّر قيمته بـ 30 مليون دينار".

وأضافت شويكة أن "القطاع السياحي سجل نموا العام الماضي تجاوز 4 مليارات دينار، وأنه من أكثر القطاعات المتضررة بالأزمة العالمية جراء فيروس كورونا، موضحة أنه "منذ اللحظة الأولى نحن على تواصل مع الشركاء في القطاع السياحي الذي يشغل أكثر من 55 ألف شخص بطريقة مباشرة وأضعافهم بطريقة غير مباشرة للخروج بتصور فاعل للتخفيف من الضرر وتوفير السيولة اللازمة لتمكين المنشآت السياحية في مواجهة الأزمة والحفاظ على العمالة فيها".