السكة الحديد فى الهند تحول 5 آلاف عربة قطار لأجنحة لعلاج مصابى كورونا

كتب محمد شعلان

قررت إدارة السكك الحديدية في الهند تحويل 5000 عربة قطار إلى أجنحة للحجر الصحي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتخطط هيئة السكك الحديدية إلى تحويل ما يصل إلى 20.000 عربة قطار قديمة إلى عنابر عزل للمرضى مع انتشار الفيروس، وتعمل الشبكة التي تعد رابع أكبر مشغل للسكك الحديدية في العالم وأكبر جهة توظيف في الهند، بالفعل على تشغيل 125 مستشفى في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي لديها الخبرة للتوسع في الأسرة المتنقلة.

Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients 🛌



Now, Railways will offer clean, sanitised & hygienic surroundings for the patients to comfortably recover. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/miYO3LOGfN — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 28, 2020

وسيوفر تحويل الـ5 آلاف عربة قطار سكة حديد حوالي 40000 سرير للمساعدة في تخفيف النقص في أجنحة العزل في البلاد، وذلك بالتزامن مع زيادة حالات فيروس كورونا، وقال وزير السكك الحديدية بيوش جويال في تغريدة الآن ، ستوفر السكك الحديدية محيطًا نظيفًا وصحيًا للمرضى للتعافي بشكل مريح".



اعداد عربات القطارات فى الهند



جانب من تجهيز عربات القطارات

وتدير السكك الحديدية الهندية أكثر من 20.000 قطار ركاب يوميًا، على خطوط المسافات الطويلة والضواحي، من 7349 محطة في جميع أنحاء الهند، وأدى الإغلاق إلى تعطيل ما يقرب من 67368 كيلومترًا من المسار - وهو ما يكفي لتدوير خط الاستواء 1.5 مرة - وترك آلاف قطارات الركاب في وضع الخمول. قطارات الشحن ، أو قطارات البضائع كما يطلق عليها في الهند ، لا تزال تعمل.



تجهيز عربات القطارات بالاسرة

وعلى جانب آخر، قال مسؤولون في الهند وباكستان اليوم الاثنين، إن البلدين يعتزمان استئناف العمل جزئيا في بعض الأنشطة الاقتصادية مع تنامي الكلفة لإجراءات العزل المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون هنود إن عدد حالات الإصابة بالمرض في البلاد ارتفع اليوم الاثنين إلى 9152 من بينهم 308 وفيات في ارتفاع حاد عن وضع التفشي في البلاد قبل أسبوعين عندما كان العدد أقل من ألف حالة وعلى الرغم من إجراءات عزل عامة في الدولة التي يقطنها مليار و300 مليون نسمة فرضت لمدة 21 يوما.

لكن تلك الإجراءات تركت الملايين دون عمل أو دخل. وقال مصدر حكومي مطلع على النقاشات إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من الوزراء الخروج بخطط لفتح بعض الصناعات الحيوية في ظل حقيقة أن الأحوال المعيشية للملايين باتت على المحك.