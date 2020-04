السكة الحديد فى الهند تحول 5 آلاف عربة قطار لأجنحة لعلاج مصابى كورونا

قررت إدارة السكك الحديدية في الهند تحويل 5000 عربة قطار إلى أجنحة للحجر الصحي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتخطط هيئة السكك الحديدية إلى تحويل ما يصل إلى 20.000 عربة قطار قديمة إلى عنابر عزل للمرضى مع انتشار الفيروس، وتعمل الشبكة التي تعد رابع أكبر مشغل للسكك الحديدية في العالم وأكبر جهة توظيف في الهند، بالفعل على تشغيل 125 مستشفى في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي لديها الخبرة للتوسع في الأسرة المتنقلة.

