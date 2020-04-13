اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى يزور مؤسسات طبية بالعاصمة مرتديا الكمامة

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:46 م
الرئيس الجزائرى يزور مؤسسات طبية بالعاصمة مرتديا الكمامة الرئيس الجزائرى يزور المؤسسات الطبية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى رئیس الجمھورية، عبد المجید تبون، الاثنین، زيارة إلى مختلف المؤسسات الطبية في الجزائر العاصمة، واستھل الرئیس تبون زيارته بمستشفى بني مسوس، حیث وقف على ظروف عمل السلك الطبي وشبه الطبي واستمع لانشغالات الأطباء والعمال، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

 

كما أدى رئيس الجمهورية زيارة إلى الصيدلية المركزية، ووقف على المخزون الوطني من الأدوية والمستلزمات الطبية واستمع لشرح المسؤولين بالمؤسسة.

 

من جهة أخرى ، أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد إلى 1914 حالة إصابة، و293 حالة وفاة.

 

وقال فورار فى مؤتمره الصحفى ، أمس ،الأحد، إنه تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة في 19 ولاية، و18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 591 حالة.

 

وأشار المسئول الجزائرى، إلى أن هناك 27 ولاية لم تظهر بها حالات جديدة، بينما خضع 1729 مصابا للعلاج بالبروتوكول العلاجي الجديد.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

 

 


الجزائر

الرئيس الجزائرى

عبد المجيد تبون

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة