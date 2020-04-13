الرئيس الجزائرى يزور مؤسسات طبية بالعاصمة مرتديا الكمامة

كتب مصطفى عنبر

أجرى رئیس الجمھورية، عبد المجید تبون، الاثنین، زيارة إلى مختلف المؤسسات الطبية في الجزائر العاصمة، واستھل الرئیس تبون زيارته بمستشفى بني مسوس، حیث وقف على ظروف عمل السلك الطبي وشبه الطبي واستمع لانشغالات الأطباء والعمال، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

كما أدى رئيس الجمهورية زيارة إلى الصيدلية المركزية، ووقف على المخزون الوطني من الأدوية والمستلزمات الطبية واستمع لشرح المسؤولين بالمؤسسة.

من جهة أخرى ، أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد إلى 1914 حالة إصابة، و293 حالة وفاة.

وقال فورار فى مؤتمره الصحفى ، أمس ،الأحد، إنه تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة في 19 ولاية، و18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 591 حالة.

وأشار المسئول الجزائرى، إلى أن هناك 27 ولاية لم تظهر بها حالات جديدة، بينما خضع 1729 مصابا للعلاج بالبروتوكول العلاجي الجديد.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.