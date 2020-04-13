اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 02:06 م
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الجزائر تؤجل إجلاء رعاياها من الإمارات

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:04 م
الجزائر تؤجل إجلاء رعاياها من الإمارات محاولات لمنع تفشى كورونا فى الجزائر
وكالات

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أعلنت سفارة الجزائر في الإمارات العربية المتحدة، تأجيل رحلة لإجلاء جزائريين عالقين، كانت مقررة يوم الأحد، من الإمارات، مؤكدة عبر "تويتر"، أن الرحلة تأجلت إلى الخميس المقبل.

ووفقا لما نشره موقع "سبوتنيك"، نشرت السفارة تغريدة قالت فيها "تنهى سفارة الجزائر بأبوظبي والقنصلية العامة بدبى إلى علم الجزائريين المستوفين لشروط الإجلاء والمسجلين في قوائم السفارة والقنصلية العامة بأنه تقرر تأجيل الرحلة التي كانت مبرمجة يوم الأحد 12 أبريل 2020 عبر طيران الإمارات إلى يوم الخميس 16 أبريل 2020 سنوافيكم بتوقيت الرحلة لاحقا".

​وسجلت الإمارات أكثر من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا، و22 حالة وفاة. في حين سجلت الجزائر أكثر من 1900 حالة إصابة، و293 حالة وفاة.

كان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، أعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد إلى 1914 حالة إصابة، و293 حالة وفاة.
 
وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى، الأحد، إنه تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة في 19 ولاية، و18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 591 حالة.

 

 

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فيروس كورونا

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