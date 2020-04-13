الاتحاد الأوروبى يوزع معدات الحماية الشخصية على العاملين بتنظيم الأسرة بمصر

كتبت: هناء أبو العز

نشر إيفان سوركوش، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، صورة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر" لمعدات الحماية الشخصية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وغرد سوركش على تويتر: "يتفاعل الاتحاد الأوروبى بسرعة لدعم مصر ضد جائجة كوفيد 19، بمساعدة صندوق الولايات المتحدة للسكان، شريكنا المنفذ، ونقوم بتوزيع معدات الحماية الشخصية للعاملين في تنظيم الأسرة".

وكان شارل ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبى قد أعلن فى وقت سابق على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن اتفاق مجموعة اليورو فى اجتماعها اليوم على عدد من الخطط لمواجهة أزمة كورونا الاقتصادية.

واتفقت مجموعة اليورو على شبكة أمان أوروبية نصف تريليون يورو لدعم العمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات.

وقال ميشيل فى تغريدته: الآن نعد الأرضية لانتعاش قوي من أجل إعادة إطلاق اقتصاداتنا.