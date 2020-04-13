اليوم السابع
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خالد صلاح
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الاتحاد الأفريقي يدعو لاحترام حقوق المهاجرين خلال تطبيق قيود "كورونا"

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:39 ص
الاتحاد الأفريقي يدعو لاحترام حقوق المهاجرين خلال تطبيق قيود "كورونا" مهاجرين- ارشيفيه
هند المغربي

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ناشد الاتحاد الأفريقي الحكومات للالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية خلال اعتماد السياسات والاستجابة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الأفريقي ، أنه يدرك أهمية تنظيم الهجرة والتنقل بوصفهما عنصران أساسيان في استراتيجية احتواء كورونا المستجد  ويرى أنه من أهم المجالات التي تأثرت بشدة من الفيروس هي الهجرة والتنقل، حيث أقدمت العديد من الدول على تقييد التحركات بما في ذلك السفر الدولي حيث تم إغلاق الحدود لاحتواء الوباء، .وفقا لوكالة الأنباء السعودية 

ودعا الاتحاد الحكومات لضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية خلال الاعتماد وتنفيذ سياسات الاستجابة لمنع تفشي كورونا، لافتًا النظر إلى أن عمليات الترحيل الجماعي من جانب واحد تؤدي إلى تفاقم الحالة اليائسة للمهاجرين ويمكن أن تشكل تحديات هائلة لبلدان المنشأ الذين يبذلون جهودًا لتهيئة بيئة آمنة وإنسانية لاستقبال مواطنيهم العائدين من خلال إنشاء مراكز تتوفر على كل الضروريات للتكفل الجيد بهم وتسمح بالفحص الطبي والحجر.

كما دعا الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان بشأن إعادة المهاجرين إلى الوطن الأم في إطار التضامن ومسؤولية الحكومات المتبادلة.

 


الاتحاد الافريقي

المهاجرين

كورونا

حقوق المهاجرين

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