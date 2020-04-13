الإنتهاء من إزالة تعديات على 843 فدان أملاك دولة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،استكمال تنفيذ حملات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة على مستوى مراكز وقرى المحافظة،حيث جرى الإنتهاء من تنفيذ حملات إزالة لمساحة بلغت 843 فدان من أراضى الدولة بمركزى الداخلة والفرافرة، بواقع 32 قرارا لإزالة التعديات من قراري تعدى بالبناء على أراضى على مساحات محدودة من الأراضى .

وأضاف المحافظ أن الإزالة التى تم تنفيذها بعد اتسنفاذ كافة الاجراءات والمدد المقررة كمهلة للتقنين وجرى تنفيذ الازالات بقرى أسمنت والقلمون والموشية بالداخلة بواقع 282 فدان أملاك دولة وفى قرى الكفاح والنهضة واللواء صبيح بواقع 753 فدان وجرى اعادة الشىء لاصله واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية نحو إزالة تلك التعديات .

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الجمعة ، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة تعديات على مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ، بالبناء والزراعة حيث قامت معدات الوحدة المحلية بإزالة كافة مظاهر التعديات ، وإعادة الشىء لأصله وتحررت محاضر بإجراءات التنفيذ وأحيلت إلى جهات الاختصاص .

وكان مجلس المدينة نفذ الثلاثاء الماضى، قرارات إزالة تعديات على أملاك دولة بالزراعة والبناء وإخلاء وحدات ساكنا اولي بالرعاية خالف منتفعيها شروط التسكين.

أكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، تنفيذ قرار إزالة تعدي بالزراعة على مساحة 2.5 فدان بقرية الخرطوم التابعة للوحدة المحلية لقري شرق بولاق جنوب المركز، وقرار تعدي بالبناء على أملاك دولة بقرية ناصر الثورة جنوب مدينة الخارجة.

أضاف مجدي، أنه جري تنفيذ قرار إخلاء لوحدات إسكان أولي بالرعاية، بمدينة الخارجة لمخالفة المنتفعين بهذه الوحدات شروط التسكين، حيث وصل عدد الوحدات التي جري إخلائها اليوم 12 وحدة سكنية.

كما نفذت الوحدة المحلية على مدار الشهر الماضى حملات إزالات مكبرة للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة (حق الشعب) فى الأراضى المتقدمين لتقنينها دون تسديد ما عليهم من مستحقات بقرى بولاق وشرق بولاق حيث جرى تنفيذ الإزالة لعدد (5) حالات وتم أخذ إقرارات على عدد (3) حالات بالتسديد فى موعد غايته خلال 48 ساعة وعدد (8) حالات قاموا بتسديد ما عليهم من مستحقات للدولة وناشدت الوحدة المحلية المواطنين سرعة سداد ما عليهم من مستحقات حتى لا يتعرضون لقرارات الإزالة.

كما جرى أيضا تنفيذ إزالة قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة بإجمالى 5 حالات وضع يد لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة بمنطقة النقب كما جرى تقنين 8 حالات قاموا بسداد المستحقات المالية للدولة حيث تمت إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وإعادة الشيء لأصله وناشدت رئاسة مركز الخارجة المواطنين الذين لم يقوموا بسداد باقى المستحقات المالية سرعة السداد حتى لا يتعرضوا لقرارات الإزالة.