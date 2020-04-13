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اشتباكات بالأسلحة الثقيلة فى مدينة صبراتة بين الجيش الليبى وعناصر الوفاق

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:39 م
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة فى مدينة صبراتة بين الجيش الليبى وعناصر الوفاق الجيش الليبي
ماجد تمراز

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن هناك اشتباكات دائرة بالأسلحة الثقيلة في مدينة صبراتة الليبية، بين الجيش الوطني الليبي وعناصر من الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

 

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، قاد أكد أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميًا لدعم التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا.

 

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي، أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، حيث تواصل تركيا دعمها للتنظيمات والميلشيات الإرهابية في طرابلس.

 

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا، موضحا أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

 

وأعلن اللواء أحمد المسماري، أن قواته فقدت طائرة حربية اليوم، خلال اشتباكات في منطقة الهيشة، مؤكدا مقتل طاقم الطائرة بالكامل، مشيرا إلى أن المعارك اليوم كانت ضارية ولكنها شهدت تكتيكات حربية، مؤكدا أن المعركة بدأت منذ 27 مارس الماضي، وستستمر خلال الأيام الماضية.

 

وفى وقت سابق وصلت مجموعة أخرى من المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا إلى ليبيا لمساعدة قوات حكومة الوفاق. وفقا لصحيفة أمن التركية، وفي تقرير جديد للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قال المرصد إن 300 من المرتزقة السوريين من ثلاث جماعات مسلحة مدعومة من تركيا وصلوا إلى ليبيا يوم الجمعة.

 

 

 


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