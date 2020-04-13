اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع عدد مصابى كورونا بأفريقيا لـ14 ألفا و524 شخصا ووفاة 788 وتعافى 2570

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:27 م
ارتفاع عدد مصابى كورونا بأفريقيا لـ14 ألفا و524 شخصا ووفاة 788 وتعافى 2570 كورونا فى أفريقيا
هند المغربي

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى قارة أفريقيا ليصل إلى 14 ألفا و524 مصابا ووفاة 788 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى ألفين و570 شخصا وفق الاتحاد الأفريقي.

 

وفى وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات كوفيد - 19 في أفريقيا ارتفع ليصل إلى أكثر من 10ألاف شخص، وأودى بحياة 500 تقريبا.

 

وعلى الرغم من تصريحات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بأن الفيروس كان بطيئا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

 

ومن جانبها حذرت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ، " من أن كوفيد – 19  لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، ولكن إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي".

 

ودعت مويتي إلى تمكين المجتمعات المحلية في المقاطعات والأقاليم لضمان حصولهم على الموارد والخبرة للاستجابة لحالات التفشي للمساعدة ى مكافحة الفيروس.

 

وكانت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ذكرت أنه حتى الآن وسعت غانا وكينيا ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا الاختبارات الوطنية لتشمل مختبرات متعددة ، مما سمح بنظام لامركزي وأكثر كفاءة.

 


أفريقيا

الاتحاد الأفريقي

كورونا

الصحة العالمية

كورونا فى أفريقيا

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