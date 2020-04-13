إيفانكا ترامب تصنع كمامات قماش مع ابنتها وتعلق: دعونا نحافظ على أنفسنا

كتبت مريم بدر الدين

دعت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته المواطنين الأمريكين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا فى ظل دخول الولايات المتحدة على أسبوع جديد من رحلة الفيروس، مشددة على أهمية ارتداء الكمامات الواقية.



ايفانكا ترامب



ايفانكا ترامب

ونشرت إيفانكا صورة لها مع ابنتها يرتديان الكمامات القماشية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "مع دخولنا الأسبوع الجديد، دعونا نحافظ على أنفسنا وبعضنا البعض بأمان من خلال اتباع توصية مركز السيطرة على الأمراض بارتداء غطاء وجه عندما تكون فى الخارج للمساعدة فى حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من فيروس كورونا".

وتابعت "يمكنك العثور على تعليمات عبر الإنترنت لعمل كمامة قماش"، لافتة إلى أنها صنعت هى وابنتها أربيلا كمامة قماش لكل منهما، وقامت بخياطة حروف كلمة الولايات المتحدة الأمريكية عليها.

يذكر أن فيروس كورونا قتل نحو 20 ألفا و600 أمريكى حتى الآن وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد حث حكام الولايات الأمريكية على مزيد من التعب والجهد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، لاسيما أن الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت الدولة الأولى عالميا فى تحقيق الإصابات اليومية.

وقال ترامب عبر تويتر "أيها المحافظون، احصلوا على برامج وأجهزة اختبار ولاياتكم بشكل مثالى، كونوا مستعدين، تحدث أشياء كبيرة، لا أعذار.. الحكومة الفدرالية موجودة للمساعدة.. نحن نختبر أكثر من أى بلد فى العالم. أيضا ، استعد مع أقنعة الوجه".

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة السوداء بالإصابات والوفيات بيروس كورونا المستجد مع أكثر من 529,9 ألف مصاب وما يزيد عن 20 ألف وفاة، تليها من حيث عدد الإصابات إسبانيا (136 ألفا) فيما تراجعت إيطاليا إلى المركز الثالث (152,2 ألف)، ويعود المركزان الرابع والخامس إلى فرنسا (130,7 ألف إصابة) وألمانيا (125,4 ألف)، وتحتل روسيا المرتبة السابعة عشرة مع 13584 إصابة، وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تشهد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا أعلى مؤشرات للوفيات بكورونا فى العالم، حيث تتجاوز نسبة الوفيات فيها 10%.