إعفاء مدير مستشفى كفر الزيات بالغربية من منصبه وتعيين مديرا جديدا لمدة 3 أشهر

الغربية - عادل ضرة

قرر الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إعفاء الدكتور ايمن الملاح مدير مستشفى كفر الزيات العام من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد محمد البرعي اخصائي الجراحة بالمستشفى بالدرجة الثانية مديرا للمستشفى خلفا له لمدة 3 أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وجاء فى نص القرار رقم 5834 بتاريخ 13 أبريل الجاري، بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذيه، وعلى قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذيه، وعلى قرار محافظ الغربية رقم 19 لسنة 2019 بشأن التفويض فى الاختصاصات، قرر وكيل وزارة الصحة إعفاء الدكتور أيمن فتحي الملاح من العمل كمدير لمستشفى كفر الزيات العام، وتكليف الدكتور أحمد محمد السيد البرعي أخصائي الجراحة بمستشفى كفر الزيات العام بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري للقيام باعمال مدير مستشفى كفر الزيات العام لمدة 3 أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، قد تفقد مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطاقم الطبى.

ووجه وكيل وزارة الصحة، كافة الجهات المعنية بالتشديد على الطاقم الطبى بالالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالتدابير الاحترازية، لحمايه الطاقم الطبى من الأصابه مشيرا إلى أنهم جنود هذه الأزمة الراهنة.

كما أعرب وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تقديره واحترامه لكافة أطباء جامعة طنطا، تحت رئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعه طنطا الذين يشاركون وزارة الصحة فى مواجهة فيروس كرونا المستجد.

كما أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعى التكاتف والوعى الجماعى لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، والمواطنين، فى إدارة هذه الأزمة.