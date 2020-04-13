إزالة 59 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت أمس الأحد 59 حالة، على مساحة فدان و14 قيراط، و4 سهم على أراضي زراعية، و10 حالات إزالات مباني، على مساحة 870 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الاحد، 450 حالة، على مساحة 1485 فدان، و15 قيراط، و3 سهم، على أراضي زراعية، و430 حالة إزالات مباني على مساحة 45242 متر مربع.

وأشار المحافظ إلي استمرار الحملات لتطبيق أحكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة .

ومن ناحيته اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، تابع صرف مستحقات مزارعي البنجر من شركة السكر بمركز ابوقرقاص، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.