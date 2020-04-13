إزالة 36 حالة تعديات على الرقعة الزراعية على 67 قيراط خلال 3 أيام بالغربية

الغربية - عادل ضرة

نفذت مديرية الزراعة بالغربية برئاسة المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الشرطة، حملات مكبرة لازالة التعديات علي الارض الزراعية خلال الفتره من 11إبريل وحتي 13إبريل، أسفرت عن إزالة 36حالة تعديات على الرقعة الزراعية على مساحة 67قيراط بمراكز المحلة وطنطا والسنطة

وشدد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على مشرفي الأحواض بالجمعيات الزراعية، بضرورة المرور المستمر على الأحواض الزراعية، لاكتشاف أي تعدي على الأرض الزراعية في حينه، وإخطار الشرطة والوحدة المحلية والعمل على تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، تفعيلا لقرار المحافظ رقم 96لسنة 2006 والقرار الصادر في اجتماع مجلس المحافظين المنعقد بجلسة رقم (1) برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

كما شدد على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ووزير الزراعه بخصوص المنع والإزالة الفورية لأي تعديات تتم على الأرض الزراعية، وعدم انتظار الدراسات الأمنية.

ووجه وكيل وزارة الزراعة قسم حماية الأراضي بمتابعة الإزالة الفورية، طبقا للقرارات المشار إليها وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، والوحدة المحلية والتشديد على ضرورة التنفيذ لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.

كما شدد على متابعة تحري الدقة في تحرير محاضر المخالفة على النماذج المعدة من وزارة العدل، والواردة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي والمرسلة للإدارات الزراعية، على أن يتم إثبات الوصف الدقيق للمخالفة، وحدودها طبقاً لما هو واقع على الطبيعة وإثبات المساحة الفعلية، والبيانات الصحيحة للمخالف الفعلي والمالك الرسمي حتى لا تتعرض المحاضر للإفساد وبالتالي إفلات المخالف للعقوبة المقررة في القانون مع عدم التأخير اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية منذ الشروع في ارتكاب المخالفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية،

كما اكد ايضا على استيفاء سجلات حماية الأراضي بالإدارة والجمعية خاصة الإجراءات القانونية، سواء المتخذة من الزراعة أو الوحدة المحلية ،وقرارات الإزالة الصادرة للمخالفة وما تم بشأن الإزالة، علاوة على متابعة سجلات الجمعية والإدارة الزراعية

واضاف انه سيقوم بمتابعة تحديث بيانات التعديات على الأراضي الزراعية يومايً على أن تقع المسئولية على رئيس القسم شخصياً، ويتم تسجيلها على كمبيوتر الإدارة الزراعية على أن تكون جاهزة في أي وقت يتم طلبها، مطالبا بتحرى بالدقة في تحرير المعاينات المطلوبة للمديرية، على أن تكون مستوفاة بكافة البيانات، وموضح بها المخالفات المحررة للتعديات ،و إيضاح عما إذا كان الطالب محرر له محاضر مخالفة من عدمه، وكذا وجود مخلفات على الحيازة الزراعية من عدمه طبقاً للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري (615) لسنة 2016 وتعديلاته مع ضرورة قيام رئيس قسم الحماية بكل مركز بعمل اجتماعات دورية لمهندسي حماية الأراضي ومفتشي القطاعات، لإبلاغهم بكافة التعليمات أولاً بأول للوقوف على المشاكل الخاصة بهم ،والعمل على حلها وذلك لحسن سير العمل والمحافظة على الرقعة الزراعية.



ازالة مبانى مخالفة



إزالة مباني مخالفة



حملة مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية



حمله مكبرة لإزالة المباني المخالفة