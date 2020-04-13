اليوم السابع
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إزالة 109 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى محافظة المنوفية

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:12 ص
إزالة 109 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى محافظة المنوفية إزالة التعديات فى المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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صرح، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتنفيذ إزالة 109 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 3 أفدنة و20 قيراطا و15 سهما، خلال فترة الحظر بدايةً من 25 مارس الماضى حتى أمس 12 أبريل، حيث سبق وتمت إزالة 99 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و12 قيراطا و3 أسهم.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة حالات التعدى على الأراضي الزراعية والمتابعة الدورية، لتنفيذ قرارات الإزالة مع استمرار أعمال الإزالة فى المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين علي الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

كما أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة  والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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