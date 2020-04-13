اليوم السابع
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أهالي قرية الغريب بالغربية يشنون حملة لتطهير الشوارع بالجهود الذاتية

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:21 ص
أهالي قرية الغريب بالغربية يشنون حملة لتطهير الشوارع بالجهود الذاتية تطهير شوارع قرية الغريب
الغربية محمد طارق

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شن عدد من أهالي قرية الغريب التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة، حملة مكبرة لتطهير الشوارع والمنازل والمصالح الحكومية والمحلات بالجهود الذاتية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل ضم عدد كبير من الفئات العمرية، وقاموا بتجهيز ماكينات رش الأراضي والخزانات المحمولة، وشراء المطهرات والكلور، وتخفيفه بالمياه.

وطهر المتطوعون مساجد القرية بالكامل ودورات المياه، والمحلات التجارية بالقرية، والمنازل والشوارع والحواري، كما تم تطهير الورش ومحطة مياه الشرب، ونقطة الشرطة والوحدات الاجتماعية والصحية والمحلية ، وقامت الحملة بتوفير مواتير رش لأهالي لمن يريد رش المنزل من الداخل.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، أكد على استمرار الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة في تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير لعدد من المنشآت والمباني الحكومية والشوارع والميادين وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

أوضح محافظ الغربية، أن فرق الطب الوقائي والطب البيطري واصلت أعمال التعقيم والتطهير بالقرى والأحياء والمدن على مستوى المحافظة حرصا على سلامة المواطنين ، حيث شملت عملية التطهير والتعقيم أتوبيسات المرفق الداخلي لنقل المواطنين، وجميع مواقف السيارات داخل المحافظة، والشوارع والميادين، الي جانب تطهير 7 قرى ضمت قرانشو وحصة ابار وكفر سليمان والحداد وميت بدر حلاوة وشوبر ومحلة منوف.

وأضاف، أنه تم تعقيم وتطهير مستشفى كفر الزيات ومستشفى سمنود وعدد من الوحدات الصحية والمحلية وأقسام الشرطة بكفر الزيات والمحلة ، ومكاتب البريد والبنوك.

وناشد المحافظ المجتمع المدني بالمشاركة فى أعمال التطهير والتعقيم بكافة قرى ومراكز المحافظة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شهدت قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345عزبة ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحماية المدنية.

قامت الحملة بتطهير قرى الشهيدي وكفر دخميس وكفر البسطويسي وطنبارة وقرية راغب الحديثة ومحب الجديدة والعزب التوابع حيث استخدمت سيارتين تتبع الطب البيطرى وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير، وجرارت الوحدة المحلية.

 

الأهالي المشاركين
 
 
تطهير الشوارع
 
 
 
تطهير القرية
 
 
 
تطهير شوارع القرية

 


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