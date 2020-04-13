اليوم السابع
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"أشباح" يتطوعون لإخافة الناس فى قرية إندونيسية للبقاء بمنازلهم للحد من كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:03 ص
"أشباح" يتطوعون لإخافة الناس فى قرية إندونيسية للبقاء بمنازلهم للحد من كورونا أشباح لإخافة الناس فى قرية إندونيسية
رويترز

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قرية كبوه الإندونيسية أصبحت مسكونة بالأشباح مؤخرا إذ تقفز كائنات مرتدية بالكامل للأبيض لتفاجئ المارة ثم تختفي تحت ضوء البدر.

لكن ذلك ليس أمرا خارقا للطبيعة، فقد نشرت القرية هذه الأشباح لتقوم بدوريات في الشوارع على أمل أن تفلح الخرافات القديمة في إبقاء السكان في منازلهم في أمان بعيدا عن فيروس كورونا المستجد.

وقال أنجار بانكانينجتياس قائد فريق شبان القرية الذين نسقوا مع الشرطة بشأن تلك المبادرة غير التقليدية للترويج للتباعد الاجتماعي في ظل التفشي "أردنا أن نكون مختلفين ونشكل أثرا رادعا لأن ’بوكونج’ مخيف ومرعب".

وعادة ما يكون شبح الكفن المعروف باسم ’بوكونج’ متشحا بالكامل بالأبيض ويكون وجهه شاحبا بفضل مساحيق بيضاء بينما يحيط سواد الكحل بعينيه. وفي الثقافة الفولكلورية الإندونيسية يمثل هذا الشبح أرواح الأموات الحبيسة.

لكن عندما بدأت تلك الأشباح في الظهور هذا الشهر كان لها تأثير عكسي. فبدلا من أن تبقي الناس في منازلهم أخرجت بعضهم ممن لديهم فضول لرؤية هذا "الظهور" النادر.

وغير المنظمون منذ ذلك الحين طريقتهم وأصبحت دوريات "بوكونج" مفاجئة. ويقوم متطوعون من القرية بدور الأشباح.

وقال بريادي زعيم القرية "لا يزال السكان يفتقرون للوعي عن سبل كبح انتشار كوفيد-19... يريدون ممارسة شؤون حياتهم كالمعتاد وبالتالي من الصعب عليهم للغاية الانصياع لأوامر البقاء في المنزل".

وعندما زارت رويترز قرية كبوه مؤخرا بدا أن الاستراتيجية "الخارقة للطبيعة" تأتي بنتيجة، إذ يركض القرويون فزعا لدى رؤيتهم للأشباح.

وقال كارنو سوبادمو وهو أحد السكان "منذ بدء ظهور بوكونج، لم يغادر الآباء والأطفال منازلهم... ولا يتجمع الناس أو يبقون في الشوارع لما بعد صلاة العشاء".

 


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