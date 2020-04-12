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15 صورة ترصد جهود الفريق الوقائى بالشرقية لتطهير قرية بعد الإشتباه فى إصابة شاب بكورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 12:31 م
15 صورة ترصد جهود الفريق الوقائى بالشرقية لتطهير قرية بعد الإشتباه فى إصابة شاب بكورونا الطب الوقائى أثناء تطهيرة قرية بنى عليم بمركز بلبيس
الشرقية - إيمان مهنى

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دفعت مديرية الصحة بالشرقية ، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة ، بفرق من الطب الوقائى ، لقرية بنى عليم التابعة لمركز بلبيس ، لعمل ترصد وبائى بعد الاشتباه فى إصابة حالة بكورونا، ونقلها للعزل الطبى .

وقام الفريق بأعمال تطهير وتعقيم شوارع القرية بالكامل باستخدام مواد مطهرة ، وقامت الفرق الطبية بسحب عينات من المخالطين ، وتقرر عزل ذاتى لعدد 30 منزلا والتنبية بعدم الخروج ، وحيال ظهور أعراض سخونه الإبلاغ فورا لفرق الترصد التى ستواصل عملها بالقرية لعدة أيام داخل القرية .

كما نقلت حالتان إلى مستشفى حميات الزقازيق ، واللذين خالطوا المشبه فى إصابته بشكل مباشر للعزل الطبى لبيان حالته ، وتوجه فريق آخر لمحل عمل المصاب والذى يعمل عامل بمصنع ، وأخذت عينات من مخالطية وعقمت العنابر بالكامل داخل المصنع .

وانتقل الفريق للمستشفى بلبيس العام ، حيث احتجز المريض فيها لأيام تحت الاشتباه ، وأخذت عينات ، وتم تطهير المستشفى بالكامل .

كانت استقبلت مستشفى بلبيس العام ، " ا. ا" 35 عامل بمصنع ومقيم بقرية بنى عليم التابعة للمركز ، يعانى من ارتفاع درجة حرارة وضيق تنفس ، وتم حجزه وتقديم الإسعافات الأولية الا أنها لم تتحسن  ونقل للعزل الطبى بمستشفى تمى الامديد للعلاج .

يشار أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

و تلك القرارات شملت غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة الى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تضم تجمعات للمواطنين بالاضافه الى منع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا على صحة وأرواح العاملين والمواطنين .

 

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فريق الطب الوقائى بقرية بنى عليم 

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اعمال تطهير بشوارع القرية

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تطهير الشوارع

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اعمال تطهير

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تطهير المنازل بالقرية

 

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تطهير قرية بنى عليم

 

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أعمال التطهير بالقرية

 

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اعمال التطهير
 
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تطهير قرية بنى عليم

 

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تطهير مستشفى بلبيس العام

 

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معدات التطهير

 

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تطهير مستشفى بلبيس العام

 

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تطهير مستشفى بلبيس العام

 

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تطهير مستشفى بلبيس العام

 

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أعمال التطهير

 


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